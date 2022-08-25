"Я поеду с тобой, чтобы тебя спасти". История медика Алисы, которая покинула успешный бизнес и ушла на фронт за мужем

Семейство Мака обитает в отдаленном районе столицы, поэтому для них утро 24 февраля не началось со взрывов. Алиса рассказывает, что собиралась на почту отправлять заказы клиентов.

"На тот момент я имела свой онлайн-магазин и должна была отправлять посылки. В 7:30 взяла телефон в руки и увидела много пропущенных звонков от друзей. Новостей еще не читала, перезваниваю, а мне говорят: "Война началась". Я не восприняла все адекватно. Решила, что все равно надо отправить посылки. Пошла на почту, которая уже, понятное дело, была закрыта. Тогда решила купить минимальный набор продуктов. И уже с мужем мы начали думать, что делать дальше", - рассказывает она.

Алиса Мака с мужем (фото: instagram.com/alica.maka)

Муж Алисы - сержант вооруженных сил Украины. За несколько дней до полномасштабного вторжения они проговаривали план действий. И по словам героини, уже тогда четко понимали, что никуда не поедут. Более того - муж готовил жену к тому, что уйдет на фронт, больше чем за полгода до событий февраля!

"25 февраля муж записался в ряды ТрО. Сначала они стояли в Киеве, должны были ехать в горячие точки. Я понимала, что там будет много бойцов и мало медиков. По протоколу медик должен оказывать помощь по градации тяжести ранения. Такого приоритета, как у меня, спасать именно моего мужа не будет ни у какого медика, поэтому я сказала: "Я поеду с тобой, чтобы тебя спасти". Эта фраза стала точкой невозврата", - признается женщина.

Алиса Мака с мужем (фото: instagram.com/alica.maka)

Алиса вспоминает, что родные тяжело восприняли ее слова из-за страха за ребенка. Но в конце концов поддержали, потому что ради спасения семьи женщина была настроена решительно.

"Сын знает, что на нас напала Россия. Знает, что папа военный. Но ему не очень нравится, что мама военная, однако он нас поддерживает, насколько может в свои 6 лет. Он сам выучил гимн Украины, который звучал по телевизору очень часто. Потом пел мне на видео", - говорит она.

Алиса Мака с мужем и сыном (фото: instagram.com/alica.maka)

На учениях, где был муж героини, параллельно учили и тактических медиков.

"Нас учили останавливать кровь, накладывать повязки, ставить катетеры и тому подобное. Но самый большой опыт я получила, уже оказывая первую помощь. Этот опыт не сравнить ни с чем", - говорит медик.

Рота, где служит Алиса, была в горячих точках Киевской области: Гостомель, Ирпень. Они первыми зашли в освобожденную Бучу.

"Мы буквально видели, как люди выходили к нам из подвалов. Это был самый тяжелый момент", - признается она.

Во время разговора Алиса невольно вспоминает самое яркое из своего боевого опыта.

"У меня был один эмоционально напряженный момент, когда мы заезжали в Гостомель. При въезде стояла разбомбленная АЗС, я увидела ее, и у меня будто произошло “до” и “после”. Создалось впечатление, что мы едем в ад. С этого момента мне не было страшно видеть разбитые здания", - вспоминает Мака.

"Что касается тел, то моя же психика меня спасала: я пыталась абстрагироваться. Но самое трудное произошло, когда начали выходить гражданские (в Буче - ред.). У нас была 10-летняя девочка Руся, которая просидела в подвале больше месяца. Она там начала рисовать, показывала нам рисунки. Но первое, что она сделала, это дала мне кусочек вафли. На этом моменте я расплакалась", - добавляет она.

Алиса Мака в ВСУ (фото: instagram.com/alica.maka)

О первой оказанной помощи Алиса рассказывает с трепетом, ведь очень волновалась в тот момент.

"Это было в период моего обучения, и мы должны были выезжать в горячую точку. К нам приехали раненые разведчики из Ирпеня, медика с ними не было: застрял по дороге в другой машине. У ребят были осколочные ранения, и они нуждались в помощи. Меня спросили, могу ли я сделать перевязку. А я только закончила учебу, мне было страшно. Однако кроме меня, никого не было. К счастью, у парня не было очень сложного ранения, поэтому я справилась с задачей", - говорит она.

В сложные моменты лучше всего помогает юмор. Спасительница говорит, что в тылу такого нет.

"Мы смеялись всегда: под обстрелом, когда делали перевязки. Я сейчас вспоминаю некоторые шутки и до сих пор улыбаюсь сама себе. Мы команда, где каждый утешает другого. Порой когда делаю тяжелые перевязки, ребята меня поддерживают, говорят: "Не волнуйся, все нормально, я выживу". У меня очень хорошо развита эмпатия, поэтому я воспринимаю все близко к сердцу", - говорит Алиса.

Алиса Мака (фото: instagram.com/alica.maka)

Работа тактического медика на поле боя и в тылу существенно отличается. По словам Алисы, самое главное - это остановка крови и оценка состояния пациента, перевод его в безопасное положение. После этого подключаются парамедики, имеющие медицинское образование.

В тылу тактические медики работают с родственниками погибших.

"Мы ездим на похороны, общаемся с родными. Психолог оказывает профессиональную помощь, а тактический медик следит, чтобы никто не потерял сознание. Нет такого адреналина, как на поле боя, но тоже нелегко", - говорит она.

Для поддержания боевого духа Алиса занимается йогой и читает книги, не относящиеся к военному делу, а самой главной мотивацией является победа.

"Меня точно мотивирует желание победить и вера в эту победу. Я в этом не сомневаюсь. Я также понимаю, что спасать жизни - это миссия, возможно, самая важная в моей жизни", - подчеркивает женщина.

После победы Алиса Мака мечтает о двух вещах: наплакаться и провести отпуск с ребенком. А пока что продолжает работать в тылу и рассказывает об основных знаниях тактической медицины в своем Instagram.

Алиса Мака (фото: instagram.com/alica.maka)

К тому же, медик постоянно собирает средства на поддержку женщин-военных.

"Именно в нашей части 13 женщин. Я одна из самых молодых, а остальные это 40+ лет. Они очень восхищают меня этим, поэтому мне хочется поддерживать девушек", - говорит Алиса.

Приобщиться к сбору средств можно по ссылке. Вместе победим!