"Я и пешком уйду!" 9-летний Саша два месяца просидел в подвале без родителей

9-летний Саша Тирон оказался на временно оккупированной территории в Запорожской области. В подвале, прячась от обстрелов и бомбардировок, ребенок пробыл в течение двух месяцев. Теперь Саша, чье детство закончилось 24 февраля, наконец-то воссоединился с родными.

Когда россияне начали обстреливать Степное Запорожской области, мама Саши была на последнем месяце беременности. Отец отправил мальчика к родственникам, а сам повез жену в роддом.

"Начались выстрелы, мы в погреб побежали, закончилось там, пока мы пошли в дом, и нам папа сказал - садитесь в автобус, нас отвезли к куму, и я там два месяца был", - говорит Саша.

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Когда отец возвращался, чтобы забрать сына, все эвакуационные коридоры уже были закрыты.

Таким образом Саша оказался на временно оккупированной территории, а родители - на подконтрольной.

Через два дня беременную маму мальчика из Ореховского роддома перевезли в Запорожье. На следующий же день больницу россияне уничтожили снарядами.

Село, где Саша жил с родственниками, также обстреливали постоянно, поэтому мальчик с родственниками фактически жил в подвале.

"Да, конечно, каждый день созванивались, были и слезы, и плач, и кричал: "Я и пешком уйду", и истерики были. Забрать его было невозможно, и сестра не отпускала, боялась, и мы боялись", - говорит мама мальчика.

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Одна команда волонтеров решилась на отчаянный шаг - помочь с эвакуацией из села. Весь путь с оккупированной территории мальчика передавали з рук в руки, пока он не воссоединился с родителями.

"Я видел зарево у кабины, там стреляли и белое все было. Говорили, быстро езжайте, потому что это были вылеты, а сейчас будут прилеты", - рассказывает мальчик.

Волонтеры вывезли в "Газеле" вместе с Сашей 30 человек. Мальчик вел себя очень мужественно, не проронив ни слезы. Расплакался уже при встрече с мамой.

Когда он приехал к маме, он ее увидел, он расплакался, но это было буквально 30 секунд, потом он собрался, и говорит - я уже не плачу. Мне нужны все документы, все вещи, которые передали вместе со мной, передать маме, цитирую, "по номенклатуре", - рассказывает волонтер.

Сейчас семья живет в аптеке, которую отдали под временное жилье.