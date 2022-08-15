"Я очень переживаю": мама Наташи Королевой сделала заявление о войне, пока ее дочка молчит

Мама Королевой поддерживает Украину

Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.

"Мама Люда" осудила войну в Украине и заверила, что всем сердцем со своей страной, где живут ее близкие родственники. Билык вывела ее на сцену и сказала всем, что мать исполнительницы преданна своим корням.

"Я очень переживаю. У меня все родные - моя сестра, мои внуки, мои племянники - в Украине. И я сердцем и душой с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!" - сказала мама Наташи Королевой.

Отметим, что пользователи сети в комментариях поблагодарили мать певицы за ее позицию. Они написали, что ее дочери пора бы задуматься о последствиях своего молчания.