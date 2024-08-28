"Я не відчувала голоду": 37-річна жінка розкрила речі, які допомогли їй схуднути
У Норвегії 37-річна Марія Кіркеланд схудла протягом двох років без допомоги препаратів чи інший чудодійних способів. Вона прийняла новий підхід до занять спортом і дотримання дієти, і з того часу їй вдалося втратити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Business Insider.
Як жінці вдалось схуднути
Кіркеланд розповіла про свої стосунки з їжею, які ускладнилися, коли над нею знущалися через її вагу в підлітковому віці.
Під час пандемії COVID у неї була депресія, що призвело до того, що вона "мала жахливі стосунки з їжею та харчувалася дуже погано". А це з часом призвело до суттєвого збільшення ваги.
У липні 2022 року вона дізналась про підрахунок калорій і силові тренування від тренерів зі схуднення. Вагаючись, але вона вирішила спробувати обидва способи й відтоді досягнула багато результатів.
Вона намагалася не обмежувати себе в деяких продуктах, в тому числі в солодощах. Натомість вона більше налягала на овочі, рибу та нежирне м’ясо.
У результаті вона сказала: "Я справді ніколи не відчувала голоду і я все одно схудла".
Жінка хотіла почуватися добре як зовні, так і всередині, тому вона зайнялася силовими тренуваннями. Раніше вона зосереджувалася на кардіо вправах, а потім змінила свої тренування на нарощування м’язів.
"Протягом останніх 12 місяців я справді зосереджуюсь на тому, щоб стати сильнішим", - додала вона.
Подорож також позитивно вплинула на її психічне здоров’я.
Марія Кіркеланд до та після схуднення (фото: businessinsider)
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