"Я не відчувала голоду": 37-річна жінка розкрила речі, які допомогли їй схуднути

У Норвегії 37-річна Марія Кіркеланд схудла протягом двох років без допомоги препаратів чи інший чудодійних способів. Вона прийняла новий підхід до занять спортом і дотримання дієти, і з того часу їй вдалося втратити вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Business Insider .

Як жінці вдалось схуднути

Кіркеланд розповіла про свої стосунки з їжею, які ускладнилися, коли над нею знущалися через її вагу в підлітковому віці.

Під час пандемії COVID у неї була депресія, що призвело до того, що вона "мала жахливі стосунки з їжею та харчувалася дуже погано". А це з часом призвело до суттєвого збільшення ваги.

У липні 2022 року вона дізналась про підрахунок калорій і силові тренування від тренерів зі схуднення. Вагаючись, але вона вирішила спробувати обидва способи й відтоді досягнула багато результатів.

Вона намагалася не обмежувати себе в деяких продуктах, в тому числі в солодощах. Натомість вона більше налягала на овочі, рибу та нежирне м’ясо.

У результаті вона сказала: "Я справді ніколи не відчувала голоду і я все одно схудла".

Жінка хотіла почуватися добре як зовні, так і всередині, тому вона зайнялася силовими тренуваннями. Раніше вона зосереджувалася на кардіо вправах, а потім змінила свої тренування на нарощування м’язів.

"Протягом останніх 12 місяців я справді зосереджуюсь на тому, щоб стати сильнішим", - додала вона.

Подорож також позитивно вплинула на її психічне здоров’я.

Марія Кіркеланд до та після схуднення (фото: businessinsider)