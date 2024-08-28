"Я не чувствовала голода": 37-летняя женщина раскрыла вещи, которые помогли ей похудеть

В Норвегии 37-летняя Мария Киркеланд похудела в течение двух лет без помощи препаратов или других чудодейственных способов. Она приняла новый подход к занятиям спортом и соблюдению диеты, и с того времени ей удалось потерять вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Business Insider .

Как женщине удалось похудеть

Киркеланд рассказала о своих отношениях с едой, которые усложнились, когда над ней издевались из-за ее веса в подростковом возрасте.

Во время пандемии COVID у нее была депрессия, что привело к тому, что она "имела ужасные отношения с едой и питалась очень плохо". А это со временем привело к существенному увеличению веса.

В июле 2022 года она узнала о подсчете калорий и силовых тренировках от тренеров по похудению. Колеблясь, но она решила попробовать оба способа и с тех пор достигла много результатов.

Она старалась не ограничивать себя в некоторых продуктах, в том числе в сладостях. Она больше налегала на овощи, рыбу и нежирное мясо.

В результате она сказала: "Я действительно никогда не чувствовала голода и я все равно похудела".

Женщина хотела чувствовать себя хорошо как снаружи, так и внутри, потому она занялась силовыми тренировками. Ранее она сосредотачивалась на кардио упражнениях, а затем сменила свои тренировки на наращивание мышц.

"В последние 12 месяцев я действительно сосредотачиваюсь на том, чтобы стать сильнее", - добавила она.

Путешествие также положительно повлияло на ее психическое здоровье.

Мария Киркеланд до и после похудения (фото: businessinsider)