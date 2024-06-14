"Я незаймана у 39 років": жінка відверто розповіла, чому досі не знайшла партнера для інтиму
39-річна жінка зізналася, що досі незаймана. Вона вважає, що це вже виглядає трохи дивно, але в неї є певні причини, чому вона досі не знайшла собі партнера для інтиму. При цьому жінка додає, що апетиту у неї не бракує й справа зовсім в іншому.
Чому 39-річна жінка досі незаймана, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Reddit.
Як зізнається жінка з ніком "Білосніжка84", у свої 39 років вона незаймана. Але вона не шукає нагороди "Ти особлива" і її більше цікавить, що подумають інші, коли дізнаються про цей факт.
"Я виросла у маленькому містечку, де пияцтво та наркотики були справжньою справою відпочинку, а мене це не цікавило", - розповіла вона про себе.
Також жінка пояснила причину, чому досі не мала досвіду статевого життя.
"Мене не дуже цікавлять випадкові зв'язки, і я людина - інтроверт. У кожного мого віку, є певний багаж у минулому, і це непогано. Це очікувано, але я думаю, що це може відштовхувати мене від кожної зустрічі з кимось. Я чекаю саме потрібної людини", - зізналася жінка.
Вона додала, що не сподівається знайти багатьох у такому ж становищі й справа зовсім не в тому, що їй бракує апетиту.
"Ні, я не чекала на шлюб. Я хотіла б знайти людину, яка поважає мене так само як і себе. Хімія важлива. Просто я ніколи не зустрічала нікого, з ким би клацало, і я думаю, що я реалістка. Я не очікую чарівного принца", - пояснила жінка.
Також жінка спитала у коментаторів, чи дійсно вона дивна. От що їй відповіли:
- Зовсім ні. Що ще дивніше - бути на цій планеті.
- Моїм першим припущенням було б те, що головним фактором є якась певна травма.
- Нічого собі. Але як змінилися стосунки у цьому світі, мені б хотілося, щоб я теж був таким.
- Це зовсім не дивно, я знаю пару жінок у подібній ситуації. Це навіть не те що люди очікують від "збереження себе для шлюбу". Вони просто ніколи не знаходили когось, з ким варто було б зблизитися, не те щоб вони не були сексуально активними. Вони просто ніколи не йшли до кінця, в цьому теж немає нічого поганого. Це лише здається дивним, враховуючи, наскільки в нас орієнтоване на секс суспільство, на мою думку, скрізь, куди ви глянете, ви бачите це, тож, звичайно, ви почуватиметеся дивним.
- Я був незайманим, поки мені не виповнилося 20 років. Не відчувайте себе погано чи дивно.
- Я не незайманий, але я навіть не цілував жінку задовго до Covid. Я втомився від ігор і побачень. Я ніколи не був одружений, не маю дітей, і мене не цікавлять стосунки на одну ніч. Якщо хімія не в порядку, не варто витрачати час.
Раніше ми писали про те, що жінка почала зустрічатися з хлопцем і була шокована під час першого інтиму.
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