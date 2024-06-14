"Я незаймана у 39 років": жінка відверто розповіла, чому досі не знайшла партнера для інтиму

39-річна жінка зізналася, що досі незаймана. Вона вважає, що це вже виглядає трохи дивно, але в неї є певні причини, чому вона досі не знайшла собі партнера для інтиму. При цьому жінка додає, що апетиту у неї не бракує й справа зовсім в іншому.

Як зізнається жінка з ніком "Білосніжка84", у свої 39 років вона незаймана. Але вона не шукає нагороди "Ти особлива" і її більше цікавить, що подумають інші, коли дізнаються про цей факт.

"Я виросла у маленькому містечку, де пияцтво та наркотики були справжньою справою відпочинку, а мене це не цікавило", - розповіла вона про себе.

Також жінка пояснила причину, чому досі не мала досвіду статевого життя.

"Мене не дуже цікавлять випадкові зв'язки, і я людина - інтроверт. У кожного мого віку, є певний багаж у минулому, і це непогано. Це очікувано, але я думаю, що це може відштовхувати мене від кожної зустрічі з кимось. Я чекаю саме потрібної людини", - зізналася жінка.

Вона додала, що не сподівається знайти багатьох у такому ж становищі й справа зовсім не в тому, що їй бракує апетиту.

"Ні, я не чекала на шлюб. Я хотіла б знайти людину, яка поважає мене так само як і себе. Хімія важлива. Просто я ніколи не зустрічала нікого, з ким би клацало, і я думаю, що я реалістка. Я не очікую чарівного принца", - пояснила жінка.

Також жінка спитала у коментаторів, чи дійсно вона дивна. От що їй відповіли: