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"Я уже не небе": умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыном

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 19:16
"Я уже не небе": умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыном Умерла украинская блогерша Вера Бочкур (instagram.com/happyverochka)
Автор: Татьяна Самарук

Умерла 31-летняя украинская блогер Вера Бочкур, которая в течение четырех лет боролась с раком толстого кишечника.

О трагической новости сообщил муж Веры, футболист из Ивано-Франковска Роман Бочкур.

Также женщина написала прощальное сообщение, которое должно было опубликоваться в Instagram, если ее не станет.

"Покойся с Богом Веруня ..." - написал муж.

В частности, в 2018 году медики диагностировали рак сыну Максиму, которому на тот момент было 5 месяцев. Впоследствии Вера узнала и о своем диагнозе - раке толстого кишечника с метастазами в печень.

После нескольких курсов химии Максим одолел рак. Лечение помогло и Вере, однако через полгода случился рецидив.

С началом войны в Украине женщина переехала на лечение в Германию вместе с ребенком.

&quot;Я уже не небе&quot;: умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыномУмерла украинская блогерша Вера Бочкур (instagram.com/happyverochka)

На своей странице 13 июля Вера написала, что ей осталось жить максимум месяц.

"Сегодня ко мне заходили врачи, и снова говорили, что ничего не изменилось, и месяц жизни - это максимум. Конечно, я плачу, когда такое слышу, но сегодня после разговора с психологом, я поняла, что я не хочу в это верить, я верила и боролась последние 4 года, и буду продолжать это делать до последнего! После разговора я поняла, что я не хочу сдаваться, смиряться и просто ждать смерти!", - написала она.

&quot;Я уже не небе&quot;: умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыномУмерла украинская блогерша Вера Бочкур (instagram.com/happyverochka)

В прощальном сообщении женщина оставила такие слова:

"Если вы читаете этот пост, то, к сожалению, случилось худшее…

Я всегда думала, что так много скажу в последнем посте, но когда я начала понимать что это может произойти скоро, все слова как будто вылетели. Я хочу, чтобы вы запомнили меня всегда улыбающейся, счастливой, сильной и красивой, как на этом фото.

Я хочу, чтобы вы жили здесь и сейчас, ценили жизнь, берегли друг друга, любили Бога всем сердцем, не забывали говорить "спасибо" и никогда не сдавались!

Обнимаю вас сердцем и хочу сказать вам спасибо, благодаря вам, я прожила самые крутые 4 года жизни, хотя поначалу так много мне не давали! Я считаю, что мой блог был полезен для вас.

Я уже на небе".

&quot;Я уже не небе&quot;: умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыном&quot;Я уже не небе&quot;: умерла украинская блогер, которая боролась с раком вместе с сыном

Умерла украинская блогершаВера Бочкур (instagram.com/happyverochka)

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