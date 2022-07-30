"Я вже не небі": померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином

Також жінка написала прощальний допис, який мав опублікуватися в Instagram, якщо її не стане.

"Спочивай з Богом Віруня…" – написав чоловік.

Зокрема, у 2018 році медики діагностували рак сину Максиму, якому на той момент було 5 місяців. Згодом Віра дізналася і про свій діагноз - рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Після кількох курсів хімії Максим здолав рак. Лікування допомогло і Вірі, однак через пів року трапився рецидив.

З початком війни в Україні жінка переїхала на лікування до Німеччини разом з дитиною.

Померла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)

На своїй сторінці 13 липня Віра написала, що їй залишилося жити максимум місяць.

"Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя - це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!", - написала вона.

Померла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)

У прощальному дописі жінка залишила такі слова:

"Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше…

Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли. Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото.

Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались!

Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним.

Я вже на небі".

Померла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)