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"Я вже не небі": померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином

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Субота 30 липня 2022 19:16
"Я вже не небі": померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином Померла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)
Автор: Тетяна Самарук

Померла 31-річна українська блогерка Віра Бочкур, яка протягом чотирьох років боролася з раком товстого кишківника.

Про трагічну новину повідомив чоловік Віри, футболіст з Івано-Франківська Роман Бочкур.

Також жінка написала прощальний допис, який мав опублікуватися в Instagram, якщо її не стане.

"Спочивай з Богом Віруня…" – написав чоловік.

Зокрема, у 2018 році медики діагностували рак сину Максиму, якому на той момент було 5 місяців. Згодом Віра дізналася і про свій діагноз - рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Після кількох курсів хімії Максим здолав рак. Лікування допомогло і Вірі, однак через пів року трапився рецидив.

З початком війни в Україні жінка переїхала на лікування до Німеччини разом з дитиною.

&quot;Я вже не небі&quot;: померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із синомПомерла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)

На своїй сторінці 13 липня Віра написала, що їй залишилося жити максимум місяць.

"Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя - це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!", - написала вона.

&quot;Я вже не небі&quot;: померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із синомПомерла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)

У прощальному дописі жінка залишила такі слова:

"Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше…

Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли. Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото.

Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались!

Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним.

Я вже на небі".

&quot;Я вже не небі&quot;: померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином&quot;Я вже не небі&quot;: померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином

Померла українська блогерка Віра Бочкур (instagram.com/happyverochka)

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