"Я молюся": Мілла Йовович виїхала зі США і звернулась до американців
Видатна актриса Мілла Йовович виїхала зі США до Європи. Перед цим зірка Голлівуду, яка дуже активно підтримує Україну в війні з російськими окупантами, звернулася до своїх співвітчизників.
Причину від'їзду актриса озвучила у своєму Instagram-акаунті.
Чому Мілла Йовович поїхала зі США
Причина - банальна, але довгоочікувана. Йовович виїхала до Старого Світу, аби зніматися у новому фільмі. Мова йде про картину "У загублених землях" (англ. In the Lost Lands), режисером якої є Пол Вільям Скотт Андерсон - чоловік Мілли, а також батько її доньки Еве Габо.
"До побачення, Америко. Я повертаюся до роботи в Європі над моїм новим фільмом "У загублених землях" по твору Джорджа Р. Р. Мартіна. Це буде епічний переказ однієї з його найпрекрасніших короткометражних історій", - написала актриса.
Разом з тим Йовивич, яка завжди декларує свою соціальну позицію, закликала усіх своїх співгромадян проголосувати на проміжних виборах в США, які відбудуться на початку листопада.
"Я молюся, щоб ми отримали більше хороших людей у Конгресі та Сенаті, таких як Гері Чемберс, Мандела Барнс та Марк Флаверс. Я щиро молюся, щоб демократи все ще мали більшість до того часу, коли я повернуся додому", - написала Мілла.
"Іноді нам доводиться згоріти, перш ніж ми зрозуміємо біль і пообіцяємо ніколи більше не торкатися цього вогню. Добре це, чи погано, але я їду звідси до наступного року… Коли зможу, спробую показати фото з-за лаштунків", - додала вона, закликавши усіх голосувати.
Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
"У загублених землях" - це майбутня картина-екранізація фентезійного оповідання, вихід якої заплановано на 2023 рік. Сам Джордж Мартін каже, що "У загублених землях" - одна з найперших фантастичних історій, які він написав.
Мілла Йовович зіграє у стрічці чарівницю Грей Еліс, яку королева відправила в дикі загублені землі, щоби та знайшла секретну містичну силу, яка допомагає здобути кохання.
Дорогою на героїню Мілли чекатиме небезпека, демони і злі люди. А на всьому нелегкому шляху її супроводжуватиме волоцюга Бойс, якого зіграв Дейв Батіста.
Зйомки фільму стартують 14 листопада.
Нагадаємо, раніше Мілла Йовович емоційно підтримала українців та подякувала за героїчну боротьбу за свободу.
Також ми писали, що в перші дні повномасштабної війни РФ проти нашої зірка Голівуду з Києва розповіла шанувальникам про те, що переживає народ України, і що вона відчуває сама.