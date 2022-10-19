"Я молюся": Мілла Йовович виїхала зі США і звернулась до американців

Видатна актриса Мілла Йовович виїхала зі США до Європи. Перед цим зірка Голлівуду, яка дуже активно підтримує Україну в війні з російськими окупантами, звернулася до своїх співвітчизників.

Чому Мілла Йовович поїхала зі США

Причина - банальна, але довгоочікувана. Йовович виїхала до Старого Світу, аби зніматися у новому фільмі. Мова йде про картину "У загублених землях" (англ. In the Lost Lands), режисером якої є Пол Вільям Скотт Андерсон - чоловік Мілли, а також батько її доньки Еве Габо.

"До побачення, Америко. Я повертаюся до роботи в Європі над моїм новим фільмом "У загублених землях" по твору Джорджа Р. Р. Мартіна. Це буде епічний переказ однієї з його найпрекрасніших короткометражних історій", - написала актриса.

Разом з тим Йовивич, яка завжди декларує свою соціальну позицію, закликала усіх своїх співгромадян проголосувати на проміжних виборах в США, які відбудуться на початку листопада.

"Я молюся, щоб ми отримали більше хороших людей у Конгресі та Сенаті, таких як Гері Чемберс, Мандела Барнс та Марк Флаверс. Я щиро молюся, щоб демократи все ще мали більшість до того часу, коли я повернуся додому", - написала Мілла.

"Іноді нам доводиться згоріти, перш ніж ми зрозуміємо біль і пообіцяємо ніколи більше не торкатися цього вогню. Добре це, чи погано, але я їду звідси до наступного року… Коли зможу, спробую показати фото з-за лаштунків", - додала вона, закликавши усіх голосувати.

Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

"У загублених землях" - це майбутня картина-екранізація фентезійного оповідання, вихід якої заплановано на 2023 рік. Сам Джордж Мартін каже, що "У загублених землях" - одна з найперших фантастичних історій, які він написав.

Мілла Йовович зіграє у стрічці чарівницю Грей Еліс, яку королева відправила в дикі загублені землі, щоби та знайшла секретну містичну силу, яка допомагає здобути кохання.

Дорогою на героїню Мілли чекатиме небезпека, демони і злі люди. А на всьому нелегкому шляху її супроводжуватиме волоцюга Бойс, якого зіграв Дейв Батіста.

Зйомки фільму стартують 14 листопада.