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"Я гнив повністю": герой "Азовсталі" Діанов розповів про жахи полону

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Субота 01 жовтня 2022 10:09
"Я гнив повністю": герой "Азовсталі" Діанов розповів про жахи полону Михайло Діанов повернувся з полону (фото: Дмитро Козацький)
Автор: Людмила Жукова

Михайло Діанов – морський піхотинець, який захищав "Азовсталь". Після російського полону він повернувся з тяжкою травмою руки. Українці жваво відгукнулися на збір коштів для бійця та швидко зібрали необхідну суму. Наразі військовий розповів про те, що йому довелося пережити у полоні у росіян.

Своїми спогадами він поділився із ТСН.

В інтерв'ю боєць називає себе "оптимістичним оптимістом". Його фото з "Азовсталі" облетіло весь світ. На ньому він змучений, але не зламаний із забинтованою рукою посміхається, незважаючи на важкі обставини на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

На запитання журналіста, як він вижив, Михайло відповідає, що в нього просто не попали.

Історія Михайла Діанова

Михайло пішов на війну у 2015 році. До Маріуполя та полону він був гранатометником у приазовських степах, потім поранений потрапив на завод Ілліча та "Азовмаш", а вже звідти вдалося виїхати на "Азовсталь".

Він воював лівою рукою і найбільше не любив авіаудари на заводі.

"Очікується масовий авіаудар" і все ти стаєш між якимись суперперекриттями і це не летить винищувач чи штурмовик і кинув там бомбу, це летить ескадрилья бомбардувальників та бубубубубубу. Ця вся штука тремтить, через вентиляцію входить пил і ми всі в масках були, дихати було неможливо", - розповідає захисник про дні на "Азовсталі".

&quot;Я гнив повністю&quot;: герой &quot;Азовсталі&quot; Діанов розповів про жахи полонуМихайло Діанов захищав "Азовсталь (Скріншот із відео)

Тоді захисники виконували наказ згори, вони здалися в полон. Михайло потрапив до Оленівки. Там, каже він, був концтабір.

Нині у його руці не вистачає 4 сантиметрів кістки. Протез для своєї понівеченої кінцівки морпіх зробив сам і не дозволяє лікарям щось змінити.

"Мені апарат знімали плоскогубцями, без наркозу, "ти ж морпіх, давай, терпи", один тримав за плече, а інший знімав мені апарат. Терпів, де я мав подітися. Рука була пошкоджена капітально, я гнив повністю", - сказав Михайло.

Мрії Михайла

На вулицях Михайла дізнаються, до нього підходять і дякують. А він хоче просто прогулятися та зайти до магазину, щоб його ніхто не чіпав.

Боєць упевнений, що йому обов'язково відновлять руку і він знову гратиме на музичних інструментах.

У мирному житті він був музикантом, у Тернополі мав свій гурт та більше любив грати на басгітарі. А ще він мріє про рибалку і про те, як працюватиме, відкрити свою майстерню з металу.

Раніше стало відомо, де і як проживатимуть звільнені з полону командири "Азова" .

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