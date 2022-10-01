"Я гнил полностью": герой "Азовстали" Дианов рассказал об ужасах плена

Михаил Дианов - морской пехотинец, который защищал "Азовсталь". После российского плена он вернулся с тяжелейшей травмой руки. Украинцы живо откликнулись на сбор средств для бойца и быстро собрали необходимую сумму. Сейчас военный рассказал о том, что ему пришлось пережить в плену у россиян.

В интервью боец называет себя "оптимистическим оптимистом". Его фото с "Азовстали" облетело весь мир. На нем он измученный, но не сломленный с забинтованной рукой улыбается, несмотря на тяжелые обстоятельства на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

На вопрос журналиста, как он выжил, Михаил отвечает, что в него просто не попали.

История Михаила Дианова

Михаил пошел на войну в 2015 году. До Мариуполя и плена он был гранатометчиком в приазовских степях, затем раненый попал на завод Ильича и "Азовмаш", а уже оттуда удалось выехать на "Азовсталь".

Он воевал левой рукой и больше всего не любил авиаудары по заводу.

"Ожидается массовый авиаудар" и все ты становишься между какими-то суперперекрытиями и это не летит истребитель или штурмовик и бросил там бомбу, это летит эскадрилья бомбардировщиков и бубубубубубу. Эта вся штука трясется, через вентиляцию входит пыль и мы все в масках были, дышать было невозможно", - рассказывает защитник о днях на "Азовстали".

Михаил Дианов защищал "Азовсталь (Скриншот из видео)

Тогда защитники выполняли приказ свыше, они сдались в плен. Михаил попал в Оленовку. Там, говорит он, был концлагерь...

Сейчас в его руке не хватает 4 сантиметров кости. Протез для своей изуродованной конечности морпех сделал сам и не позволяет врачам что-либо изменить.

"Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза, "ты же морпех, давай, терпи", один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, где я должен был деться. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью", - сказал Михаил.

Мечты Михаила

На улицах Михаила узнают, к нему подходят и благодарят. А он хочет просто прогуляться и зайти в магазин, чтобы его никто не трогал.

Боец уверен, ему обязательно восстановят руку и он снова будет играть на музыкальных инструментах.

В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше любил играть на басгитаре. А еще он мечтает о рыбалке и о том, как будет работать, открыть свою мастерскую по металлу.