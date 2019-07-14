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"Я на финишной прямой": известная украинская писательница предвидела свою смерть

STYLERПерсоны    14.07.2019 - 17:08
"Я на финишной прямой": известная украинская писательница предвидела свою смерть
Елена Касьян умерла – причина смерти писательницы (фото: pixabay.com)

Елена Касьян была родом из Львова

14 июля, в воскресенье, Елена Касьян умерла от рака в возрасте 48 лет. Известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова более шести лет боролась с онкологическим заболеванием молочных желез. О ее смерти стало известно из публикации на ее странице в Facebook.

"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поет нам сверху", – сказано в сообщении.

&quot;Я на финишной прямой&quot;: известная украинская писательница предвидела свою смерть

Елена Касьян умерла – причина смерти писательницы (скриншот: facebook.com/elena.kasyan)

Писательница более шести лет боролась с онкологией. Из-за рака молочной железы ей пришлось перенести несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

 

Елена Касьян умерла – причина смерти писательницы (фото: facebook.com/elena.kasyan)

Примечательно, что за несколько часов до смерти она предчувствовала свою скорую кончину.

"Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т. д. Практически не хожу уже", – написала Касьян в соцсети за несколько часов до смерти.

&quot;Я на финишной прямой&quot;: известная украинская писательница предвидела свою смерть

Елена Касьян умерла – причина смерти писательницы (скриншот: facebook.com/elena.kasyan)

Елена Касьян была родом из Львова. Она получила режиссерское образование и гастролировала с сольными концертами. Писательница выпустила несколько сборников поэзии, а также детских книг.

В сети скорбят о смерти писательницы. Данных о месте и времени прощания с поэтессой пока не появлялось.

Напомним, что ранее в Харькове учительница умерла прямо на уроке.

До этого мы писали, что умерла известная писательница, автор знаменитых "Гардемаринов".

Ранее сообщалось, что умер известный украинский актер.

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