Дети сдавали ДПА: в Харькове учительница умерла прямо на уроке

Родители рассказали, что учительница перенесла болезнь на ногах
В Харькове, во время проведения итоговой аттестации умерла учительница начальных классов. Об этом сообщили в сообществе "Типичное ХТЗ" в социальной сети Facebook.
Трагедия произошла в Харьковской школе №88 имени Зубарева, которая находится на улице Генерала Момота,8. Как рассказали родители учеников, учительница младших классов Яна Давыдовна Ласкавцева умерла прямо на уроке. Ей было 57 лет.
Незадолго до окончания учебного года Яна Давыдовна заболела, но больничный брать не стала и перенесла болезнь на ногах, так как на носу была государственная итоговая аттестация.
Яна Давыдовна Ласкавцева (социальные сети)
В комментариях рассказали, что Ласкавцевой стало плохо после проверки летних лагерей.
"Ей стало плохо после объезда по проверке летних лагерей, после замечаний СЕС, так нам говорили. К сожалению, работа учителя ценится не сразу", — написала Натали Белышко.
Об учительнице отзываются хорошо, говорят, что она была очень добрая и школьники ее любили.
Скриншот комментариев (facebook.com/xtzevskie)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла талантливая актриса и певица.
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