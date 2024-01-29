"Я не дозволила віддати путіну нашого козака Мамая": розповідь історика у музеї "Голоси мирних"

Свого часу вона проводила екскурсії для президентів. А тепер стоїть у своїй квартирі, частину якої вирвало разом з балконом від вибуху російської ракети. Надія Капустіна - історика, яка у 2001 році не дозволила подарувати путіну картину із зображенням українського козака Мамая.

У 2001 році вона, тоді директорка Дніпропетровського національного історичного музею, постала перед вибором, який ледь не коштував їй всієї карʼєри. У Дніпро планувався візит путіна, і місцеві чиновники вирішили зробити йому подарунок, який має історичну цінність. Але пані Наталія відмовила - і зберегла усі картини з козаком Мамаєм, унікальну українську народну творчість.

"Кожна картина - неповторна, з історією. Не можна розпорошувати колекції, які створювалися сотні років. Чому Ермітаж так не роздають? Там і наш Куїнджі, і наш Репін. Там фальсифікація нашої історії й культури не в крові, а в кістковому мозку. Мені погрожували, що я буду звільнена, що не знайду роботу", - згадує історикиня.

Тоді Наталія відбилася: чиновники побоялися розголосу. Нині, дивлячись на те, що роблять росіяни, вона жалкує, що українська влада намагалася догоджати російській верхівці. Адже з агресором домовитися неможливо...

У страшний день 29 грудня 2023 року вона шоковано дивилася скрізь місце, де була стіна її квартири, на палаючий навпроти пологовий будинок Дніпра. Була вдячна всесвіту за життя... та за те, що вцілили її картини й книги. Бо для Надії це найдорожче з матеріального, що є.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.