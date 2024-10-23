"Я була в емоційній ямі": MamaRika відверто розповіла про проблеми з алкоголем

Вона не приховує, що її батько зловживав алкоголем.

"У мене були проблеми з алкоголем. Тому що мій батько - алкоголік зі стажем. І я це бачила, тому кармічно мене постійно кидає в цю історію. Є постійні спокуси протягом усього життя", - наголосила MamaRika.

Також вона зазначила, що під час такого періоду у неї часто "просідали" усі сфери життя, зокрема й творчість.

Співачка MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям. Я була в повній емоційній ямі. Тобто, це мінус повний. Коли я вигрібала з цих станів, у мене одразу все йшло вгору", - розповіла артистка.

MamaRika навіть брала аскезу - вона відмовилася від вживання алкоголю на 3 роки.

"Навіть фізично, коли я п'ю, у мене сідають голосові зв'язки. Мені навіть тут Всесвіт намагається пояснити, що мені не можна вживати алкоголь. У тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже провальна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і не тільки. І нагрібається дуже багато проблем. Я колись пообіцяла собі не пити рік, а не пила три. І мені було так добре. Я познайомилася з Сергієм, з музики пішла вгору", - наголосила вона.

Хто така MamaRika

Майбутня співачка змалку займалася професійно вокалом. У 19 років під псевдонімом Еріка стала фіналісткою українського вокального шоу "Фабрика зірок-3".

З 2010 по 2015 рік Еріка - співачка продюсерського центру UMMG під керівництвом продюсера Сергія Кузіна. У 2016 році змінила псевдонім на MamaRika та припинила співпрацю з Кузіним.

Артистка одружена з комедійним актором і ведучим Сергієм Середою. Разом пара вже близько 10 років, але весілля відбулося у березні 2020 року.

У 2024 році MamaRika відверто розповіла про кризу у шлюбі за допомогою виходу ліричної пісні "Хтось йде". Коментуючи прем'єру, вона повідомила про непростий період у подружньому житті та написала, що вони з коханим перебувають на межі розриву. Пара також відвідувала психолога, щоб зберегти сім'ю.

Разом вони виховують 3-річного сина Давида.

Співачка із сином та чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)