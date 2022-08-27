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"Я буду говорити як хочу": в аптеці Києва вибухнув скандал з аптекарем-українофобом

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Київ, Субота 27 серпня 2022 14:44
"Я буду говорити як хочу": в аптеці Києва вибухнув скандал з аптекарем-українофобом В аптеці Києва працює провізор-українофоб (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В аптеці Києва вибухнув мовний скандал. Співробітниця відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою, заявивши, що вона всі 40 років говорить російською.

Про це розповіла сама клієнтка Наталія Соловйова.

Деталі скандалу

Інцидент стався в мережі "Аптека низьких цін" на вулиці Васильківській, 34 Голосіївського району столиці.

Наталя прийшла в аптеку і почула, як жінка-фармацевт обслуговує клієнтів російською мовою. Після зауваження, вона почула не вибачення, а навпаки - хвилю обурення в стилі "яка різниця".

"Підходить моя черга, я говорю номер замовлення і мені також відповідають російською. Я питаю у фармацевтки, чи знає вона українську. Я була впевнена, що мені дадуть відповідь, на кшталт "Не знаю, але вчу", скажу щось суржиком, але нарвалася на повний треш. "Так знаю. Але говорити не збираюся, тому що 40 років говорила російською. І буду говорити, як хочу"", - розповіла про ситуацію Соловйова.

Далі до розмови приєднався ще один фармацевт аптеки, який заявив, що "в ЗСУ розмовляють російською, і що весь Харків говорить, і буде говорити російською, як і їх засновники з того ж Харкова".

Клієнтці співробітники аптеки сказали, щоб вона не воювала зі своїм же народом. Після чого взагалі відмовилися продавати ліки, поки жінка не почала дзвонити в поліцію.

&quot;Я буду говорити як хочу&quot;: в аптеці Києва вибухнув скандал з аптекарем-українофобомВ аптеці Києва помітили фармацевта-українофоба (фото: facebook.com/soloviova.nataly)

Реакція аптеки на скандал

Далі Наталія повідомила, що їй зателефонувала представниця аптеки, перепросила за поведінку співробітників і розповіла, які компанія зробила кроки, щоб зробити неможливими такі ситуації в майбутньому.

Отже, російськомовної сторінки аптеки в Facebook вже не існує, сайт поки не відкривається, тому що тривають роботи з перекладу його на українську мову.

З усіма співробітниками у всіх містах будуть проведені інструктажі з обслуговування українською мовою і донесення, що в іншому випадку вони порушують закон України і правила компанії.

Як ми раніше писали, блогерша з Дніпра вважає українську мову причиною війни.

Раніше ми повідомляли, що в маршрутці Гостомель-Київ розгорівся скандал через російську музику.

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