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"Я боялася, що міста не стане": школярка зі Слов’янська розповіла свою історію Фонду Ахметова

"Я боялася, що міста не стане": школярка зі Слов’янська розповіла свою історію Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До рідного міста Мілєни війська рф підійшли дуже близько. Але ще два місяці після початку повномасштабного вторгнення дівчинка з мамою залишалися вдома, у Слов'янську.

Свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова довірила учениця молодшої школи Мілєна Мазурова.

Вона стала учасницею однієї зі змін "Блогер Кемп", які фонд організовує у форматі дитячого табору для дітей, постраждалих від війни.

Мілєна не знала, що таке війна. Але зараз точно знає, що це - про страх. Страх, який з'являється, коли чуєш повітряну тривогу. І навіть коли бачиш на відео наслідки ворожих обстрілів і прильотів.

"Мама сказала, що війна - це коли бомблять. Я злякалася, що нашого міста просто не буде і все. У нас щодня вили сирени і було чутно, що десь бухкає", - пригадує дівча.

За два місяці мама Мілєни вирішила виїжджати зі Слов’янська. Вдома залишилися бабуся, дідусь і тато дівчинки.

"Мама боялася за мене, тому ми виїхали. Нам було дуже страшно. Ми просто сіли на поїзд і не знали, куди їдемо. Просто поїхали й усе", - ділиться Мілєна.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/  або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Слов'янськ