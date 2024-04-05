У X (Twitter) користувачі можуть придбати Premium абсолютно безкоштовно: як отримати

Значення синьої галочки в соціальній мережі X (Twitter), раніше використовуваної для підтвердження облікових записів відомих осіб, організацій та брендів, знову змінилася. Тепер її можуть одержати певні користувачі безкоштовно.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Business Insider, The Washington Post, The Verge.

Хто може отримати Premium

Ілон Маск оголосив, що користувачі платформи X з більш ніж 2 500 "перевіреними підписниками" автоматично отримають статус Premium, а ті, хто має більше 5 000 таких підписників, будуть нагороджені статусом Premium+.

Під "перевіреними" маються на увазі користувачі з платними підписками X Premium та Premium+. Ці зміни спрямовані на залучення нових користувачів та розширення аудиторії платформи.

Таким чином, верифікація стала доступною широкому колу користувачів без необхідності оплати. Журналіст Пітер Кафка з Business Insider опублікував скріншот повідомлення від X, яке інформувало про надання йому статусу Premium, наголошуючи на несподіваному характері цієї акції.

Повідомлення про набуття статусу Premium у Пітера Кафки (фото: Х/Peter Kafka)

Як змінювалася політика верифікації за Ілона Маски

Після купівлі платформи Маском сині галочки, як правило, надавали відомим особам. Однак після запровадження платної верифікації цей статус став доступним усім, хто сплатив Premium-підписку.

Деякі раніше верифіковані користувачі X, які відмовилися платити Маску, втратили свої галочки, але Маск особисто втрутився, щоб повернути їх деяким відомим особам, таким як Стівен і Леброн Джеймс, а також безлічі інших акаунтів з мільйонною аудиторією.

Ці зміни викликали активні обговорення серед користувачів та експертів, які ставлять під сумнів цінність та роль верифікації у сучасному цифровому середовищі.

Автоматичне присвоєння синіх галочок без запиту користувачів викликає питання значимості їх у платформі. З іншого боку, це демонструє прагнення Маска розширити коло осіб із привілеями на платформі та зміцнити її соціальну значущість.