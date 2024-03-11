ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Конкурент ChatGPT. Маск анонсував відкриття чат-бота xAI Grok

Понеділок 11 березня 2024 15:28
UA EN RU
Конкурент ChatGPT. Маск анонсував відкриття чат-бота xAI Grok Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стартап в галузі штучного інтелекту xAI американського мільярдера Ілона Маска випустить чат-бот Grok цього тижня. Він буде з відкритим вихідним кодом і стане конкурентом ChatGPT від OpenAI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, Twitter (X) Ілона Маска.

"Цього тижня xAI відкриє вихідний код Grok", - написав Маск у Twitter (X).

Цей крок може надати громадськості вільний доступ для експериментів з кодом, що лежить в основі технології, та об'єднати xAI з такими фірмами, як Meta та відкрити нову вкладку французького стартапу Mistral, обидві з яких мають моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

"Google також випустив модель штучного інтелекту під назвою Gemma, яку сторонні розробники потенційно можуть модифікувати відповідно до своїх потреб", - пише Reuters.

Як додає видання, технологічні інвестори, обговорюють питання відкритого вихідного коду в області ІІ з того часу, як Маск подав позов проти виробника ChatGPT.

Хоча технології з відкритим вихідним кодом можуть допомогти прискорити інновації, деякі експерти попереджають, що моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом можуть бути використані терористами для створення хімічної зброї або навіть для свідомого надрозуму, що знаходиться поза людським контролем.

На британському саміті з безпеки ШІ минулого року Маск заявив, що хоче створити "стороннього арбітра", який міг би контролювати фірми, які розробляють ШІ, та бити на сполох, якщо у них виникнуть побоювання.

У пошуках альтернативи OpenAI і Google Маск минулого року запустив xAI, щоб створити, за його словами, "ШІ, що максимально шукає істину". У грудні стартап запустив Grok для передплатників Premium+ X (Twitter).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілон Маск
NEWS
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог