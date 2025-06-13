"Winston Red": вчені вперше розкрили таємниці найзагадковішого діаманта

Італійська команда дослідників здійснила революційне вивчення загадкового гіганта Winston Red, розкривши деякі з його найглибших секретів і наблизившись до розуміння його унікального походження.

Winston Red і його незвичайна історія

Діамант Winston Red вагою 2,33 карата є одним із найрідкісніших, найбільших і найзагадковіших оброблених алмазів у світі.

Його унікальність полягає в чистому, інтенсивному червоному кольорі - це надзвичайна рідкість у світі дорогоцінних каменів.

Хоча експерти часто називають його "безцінним", ринкова вартість такого діаманта оцінюється щонайменше у 2,6 мільйона доларів, тоді як інші червоні діаманти коштують від 1 мільйона доларів за карат.

Історія цього діаманта сповнена невідомих сторінок. Його характерне огранювання свідчить про те, що він був створений десь у першій половині XX століття, але точний час і особистість майстра залишаються загадкою.

Історичні дослідження показали, що у 1938 році відомий ювелір Жак Картьє продав Winston Red правителю індійського князівства Наванагара. Проте, у кого Картьє придбав цей унікальний камінь, залишається невідомим.

Новітня історія діаманта почалася у 1988 році, коли Рональд Вінстон, син легендарного американського колекціонера ювелірних виробів Гаррі Вінстона, придбав його у сина індійського правителя.

Спочатку планувалося представити Winston Red публіці під час відкриття ювелірного салону Harry Winston у Токіо того ж 1988 року.

Однак, з невідомих причин, його показ відклали до святкування першої річниці салону через рік. Нещодавно Рональд Вінстон зробив щедрий жест, подарувавши цей діамант Смітсонівському національному музею природничої історії у Вашингтоні (США), що дозволило науковцям нарешті приступити до його детального вивчення.

Таємниця червоного кольору

Донедавна геологічне походження Winston Red залишалося невизначеним. Проте, вчені провели перше комплексне дослідження діаманта, зокрема його оптичних властивостей, та порівняли його з іншими рідкісними діамантами.

Важливо розуміти, що діаманти - це оброблені алмази, які по суті є кристалами щільно стиснутого вуглецю.

Вони формуються за екстремальних умов - при високих температурах і тиску - глибоко в надрах Землі. Але червоний відтінок цих каменів є особливим.

За словами вчених, червоні діаманти не зобов'язані своїм кольором наявності домішок (як, наприклад, сині діаманти, що містять бор). Натомість їхній унікальний відтінок виникає через рідкісне спотворення кристалічної решітки.

На рівні атомів структура червоних алмазів злегка викривлена таким чином, що це змінює спосіб взаємодії алмазу зі світлом, створюючи його характерний колір.

Автори дослідження вважають, що діамант Winston Red отримав свій унікальний червоний колір саме через особливий спосіб його формування в мантії Землі, де під високим тиском його кристалічна структура деформувалася.

Місце народження Winston Red

На підставі своїх досліджень, вчені вважають, що Winston Red був видобутий у Венесуелі або Бразилії. Ці дві країни відомі як одні з небагатьох постачальників червоних алмазів.

Проте, геологія місць походження червоних алмазів вивчена недостатньо, тому вчені не можуть бути повністю впевненими у точному місці видобутку Winston Red.

Хоча деякі секрети діаманта Winston Red тепер розкриті, завдяки першому науковому вивченню, він все ж залишається таким же загадковим і привабливим, як і раніше, продовжуючи інтригувати як науковців, так і любителів коштовностей.

Діамант Winston Red (у центрі, 2,33 карата), поряд із набагато темнішим червоно-коричневим діамантом DeYoung Red (ліворуч, 5,03 карата) та діамантом DeYoung Pink (праворуч, 2,82 карата). Фото Габріели Фарфан.

Найдорожчі діаманти світу

Світова скарбниця коштовностей зберігає й інші діаманти, які вражають своєю красою та вартістю:

Куллінан

Виявлений у 1905 році, це був найбільший алмаз ювелірної якості, вагою 3106,75 карата. З нього створили 9 великих та 96 малих діамантів.

Найвідоміші з них - "Куллінан I" (530,2 карата) і "Куллінан II" (317,4 карата), що є частиною скарбниці Британської королівської сім'ї. Їхня вартість оцінюється в мільярди доларів, хоча вони вважаються безцінними.

Кохінур

Діамант вагою 105,6 карата, також частина скарбниці Британської королівської сім'ї, що зберігається в Тауері. Його вартість також перевищує мільярд доларів, і він вважається безцінним через свою історію та культурне значення.

Алмаз Хоупа

Один із найвідоміших синіх діамантів у світі, вагою 45,52 карата. Він зберігається в Смітсонівському національному музеї природної історії у Вашингтоні й оцінюється приблизно в 350 мільйонів доларів.

Рожева Зірка

Яскраво-рожевий діамант вагою 59,60 карата, який є найдорожчим діамантом, проданим на аукціоні. У 2017 році його купили на аукціоні Sotheby's за 71,2 мільйона доларів.

Столітній діамант

Важить 273,85 карата і був представлений публіці в 1991 році. Його вартість оцінюється в районі 100 мільйонів доларів.