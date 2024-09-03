Windows 11 стала популярніше за Windows 10 серед певної групи користувачів

Windows 10 міцно утримувала позиції останніми роками, незважаючи на плани Microsoft припинити підтримку Windows 10 у жовтні 2025 року. Тепер з'явилися ознаки того, що прийняття Windows 11 рухається в правильному напрямку для Microsoft.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Дані опитування апаратного забезпечення Steam за серпень показують, що використання Windows 11 складає 49 відсотків, що на більш ніж 3 відсотки більше за попередній показник у липні, який становив майже 46 відсотків.
Використання Windows 10 знизилося приблизно до 47 відсотків, у той час як використання macOS і Linux в Steam в основному залишилося незмінним протягом серпня.
Використання Windows 11 в Інтернеті також зростало протягом минулого року. У липні 2023 року Windows 11 мала частку ринку близько 23 відсотків, а тепер вона зросла майже до 32 відсотків у серпні 2024 року, згідно StatCounter.
Витік даних у жовтні показав, що Windows 11 використовувалася більш ніж 400 мільйонами пристроїв на той момент, що є повільнішим темпом прийняття порівняно з Windows 10.
Windows 10 знадобився рік, щоб досягти 400 мільйонів активних пристроїв, тоді як Windows 11 знадобилося два роки, щоб досягти того ж рубежу. Розбіжність частково пояснюється вимогами до оновлень для Windows 11.
Microsoft вперше запустила Windows 11 у жовтні 2021 року з жорсткими апаратними вимогами, що вимагають мікросхеми безпеки TPM та процесорів, випущених з 2018 року та пізніше.
У той час як Windows 11 була безкоштовним оновленням для користувачів Windows 10, мільйони пристроїв залишилися осторонь і не змогли оновитися через апаратні вимоги Microsoft.
Windows 10 пропонувалася як безкоштовне оновлення для користувачів Windows 7 і Windows 8, і вона не мала таких строгих обмежень на апаратне забезпечення, тому мільйони змогли оновитися замість того, щоб купувати нові пристрої.
Наразі Microsoft планує стягувати плату з підприємств за продовження використання Windows 10 після закінчення її підтримки у жовтні 2025 року. Споживачі також зможуть вперше заплатити за додаткові оновлення безпеки для Windows 10.
Windows 11 обігнала Windows 10 у Steam (фото: Steam)
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