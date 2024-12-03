WhatsApp припиняє роботу на низці застарілих iPhone! Перевірте, чи є серед них ваш

Деталі оновлення підтримки iOS

Як зазначає WABetaInfo, остання бета-версія WhatsApp для iPhone запроваджує попередження для деяких старих моделей. Точніше, оновлення, яке буде випущено у травні 2025 року, припинить підтримку версій операційної системи, що передують iOS 15.1. В даний час WhatsApp працює з iOS 12 і пізнішими версіями.

“Оновіть до останньої версії iOS, щоб продовжити використання WhatsApp. Додаток припинить підтримку цієї версії iOS після 5 травня 2025 року. Перейдіть у "Налаштування", "Загальні", потім натисніть "Оновлення ПЗ", щоб отримати останню версію iOS", - йдеться в повідомленні.

На яких iPhone перестане працювати WhatsApp:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp як і раніше не має офіційного додатка для iPad, за винятком бета-версії, доступної для кількох користувачів на TestFlight. У цьому випадку оновлення наступного року припинить підтримку першого покоління iPad Air, а також iPad mini 2 та 3. Поточна бета-версія для iPad також потребує iPadOS 12 або пізнішої версії.

Розробники зазвичай припиняють підтримку старих версій iOS, щоб вони могли зосередитися на підтримці останніх версій з новими та покращеними технологіями. Крім того, за даними Apple, лише 9 відсотків усіх iPhone, як і раніше, працюють на версії, що передує iOS 16.

Якщо у вас є новий iPhone або iPad, який з якоїсь причини все ще працює на старому програмному забезпеченні, обов'язково оновіть його, щоб продовжити використовувати WhatsApp. Однак, якщо у вас один із перелічених вище пристроїв, вам, ймовірно, доведеться купити новий телефон.