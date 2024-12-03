WhatsApp припиняє роботу на низці застарілих iPhone! Перевірте, чи є серед них ваш

WhatsApp, популярний додаток для обміну повідомленнями від Meta, останнім часом активно працює над безліччю нових функцій. Однак водночас платформа готується випустити оновлення, яке припинить підтримку деяких старих моделей iPhone.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Як зазначає WABetaInfo, остання бета-версія WhatsApp для iPhone запроваджує попередження для деяких старих моделей. Точніше, оновлення, яке буде випущено у травні 2025 року, припинить підтримку версій операційної системи, що передують iOS 15.1. В даний час WhatsApp працює з iOS 12 і пізнішими версіями.
“Оновіть до останньої версії iOS, щоб продовжити використання WhatsApp. Додаток припинить підтримку цієї версії iOS після 5 травня 2025 року. Перейдіть у "Налаштування", "Загальні", потім натисніть "Оновлення ПЗ", щоб отримати останню версію iOS", - йдеться в повідомленні.
На яких iPhone перестане працювати WhatsApp:
WhatsApp як і раніше не має офіційного додатка для iPad, за винятком бета-версії, доступної для кількох користувачів на TestFlight. У цьому випадку оновлення наступного року припинить підтримку першого покоління iPad Air, а також iPad mini 2 та 3. Поточна бета-версія для iPad також потребує iPadOS 12 або пізнішої версії.
Розробники зазвичай припиняють підтримку старих версій iOS, щоб вони могли зосередитися на підтримці останніх версій з новими та покращеними технологіями. Крім того, за даними Apple, лише 9 відсотків усіх iPhone, як і раніше, працюють на версії, що передує iOS 16.
Якщо у вас є новий iPhone або iPad, який з якоїсь причини все ще працює на старому програмному забезпеченні, обов'язково оновіть його, щоб продовжити використовувати WhatsApp. Однак, якщо у вас один із перелічених вище пристроїв, вам, ймовірно, доведеться купити новий телефон.
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