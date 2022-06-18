UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Wellboy не будет больше работать с продюсером Бардашем: тот молчит о войне

Фото: Wellboy сделал заявление о Бардаше (instagram com a wellboy)
Автор: Styler

Исполнитель Антон Вельбой (Wellboy), который был кандидатом на Евровидение от Украины, больше не будет сотрудничать с продюсером Юрием Бардашем.

Такое заявление певец сделал в Instagram, отметив, что ему стыдно "за дядю Юру".

Что сказал Wellboy

"Войны, телевизоры, И ты кипишь, но молчат все тепловизоры, жаль неньку, Украину и культуру! И дядю Юру…", - подписал артист видео.

На нем он под песню ВВ "Юра" произнес прощальные слова своему продюсеру.

"Хочу поблагодарить Юрия за то, что он вкладывал в меня все это время, за то, что учил меня многим вещам. Но надо идти дальше, надо двигаться и надо петь", - сказал на видео Антон.

Почему молчит Бардаш

Бывший продюсер "Грибов" и певицы Луны Юрий Бардаш сейчас вместе с новой женой Лизой и дочкой Сарой находится в Грузии. Уезжать оттуда он не планирует.

Бардаш с женой Лизой и дочкой Сарой (фото: instagram.com/lisa.bardash)

Интересно, что из его Instagram исчезли все публикации, иногда он записывает только сторис. С начала войны в Украине он так и не высказал своей позиции, как это сделали многие артисты.

В комментариях к посту Велбоя пользователи написали, что в одном из телефонных разговоров Бардаш сказал, что не хочет возвращаться в Украину, "Так как наши еще не пришли".

О разрыве сотрудничества со скандальным продюсером заявил и Евгений Триплов - режиссер клипов Wellboy и автор его песен. Он сообщил, что ждал от Бардаша высказывания четкой позиции, однако этого не произошло, поэтому сопродюсер разочаровался в коллеге.

Напомним, что еще до войны Бардаш очень неоднозначно высказывался об отношениях России и Украины. Также он оскандалился своими цитатами о Донбассе.

"Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - говорил Бардаш.

Напомним, что Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю. Его обвинили в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.

Его бывшая жена Луна рассказывала о том, каким тираном он был дома. Исполнительница говорила о расставании с Бардашем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Wellboy