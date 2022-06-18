Wellboy не будет больше работать с продюсером Бардашем: тот молчит о войне

Что сказал Wellboy

"Войны, телевизоры, И ты кипишь, но молчат все тепловизоры, жаль неньку, Украину и культуру! И дядю Юру…", - подписал артист видео.

На нем он под песню ВВ "Юра" произнес прощальные слова своему продюсеру.

"Хочу поблагодарить Юрия за то, что он вкладывал в меня все это время, за то, что учил меня многим вещам. Но надо идти дальше, надо двигаться и надо петь", - сказал на видео Антон.

Почему молчит Бардаш

Бывший продюсер "Грибов" и певицы Луны Юрий Бардаш сейчас вместе с новой женой Лизой и дочкой Сарой находится в Грузии. Уезжать оттуда он не планирует.

Бардаш с женой Лизой и дочкой Сарой (фото: instagram.com/lisa.bardash)

Интересно, что из его Instagram исчезли все публикации, иногда он записывает только сторис. С начала войны в Украине он так и не высказал своей позиции, как это сделали многие артисты.

В комментариях к посту Велбоя пользователи написали, что в одном из телефонных разговоров Бардаш сказал, что не хочет возвращаться в Украину, "Так как наши еще не пришли".

О разрыве сотрудничества со скандальным продюсером заявил и Евгений Триплов - режиссер клипов Wellboy и автор его песен. Он сообщил, что ждал от Бардаша высказывания четкой позиции, однако этого не произошло, поэтому сопродюсер разочаровался в коллеге.

Напомним, что еще до войны Бардаш очень неоднозначно высказывался об отношениях России и Украины. Также он оскандалился своими цитатами о Донбассе.

"Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - говорил Бардаш.