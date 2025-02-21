"Взяв свою руку і пішов у машину": історія важкопораненого волонтера з Харкова у музеї "Голоси мирних"

Володимир - із Луганська. У 2014-му році знайомий вчасно попередив, що до нього "прийдуть". Родина переїхала до Харкова, але чоловік чітко усвідомлював, що сходом України РФ не обмежиться.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу музею.

"Я зупинився дорогою поїсти, коли прилетів КАБ. Всі люди поруч загинули. Мене врятували військові медики, вони випадково з лісу виїхали. Так і сказали: "Ми заблукали", - розповідає Володимир.

Того дня він втратив руку. Своєю історією чоловік поділився під час курсу фізичної реабілітації та психологічного відновлення у санаторії на Закарпатті, який йому забезпечив Фонд Ріната Ахметова.

"У 2022 році я був певен, що піду воювати, але мене не взяли. Сидіти без діла не міг - війна була в 10 км від Харкова. Треба було допомагати людям. Так я став волонтером", - розповідає Володимир музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Два з половиною роки він щотижня вирушав у рейс. Того дня Володимир віз допомогу в напрямку Куп’янська. Зупинився поїсти і побачив, що летить КАБ.

"Я відлетів метрів на п'ять, вдарився головою. Коли отямився, відчув що рука є, але її немає. Медики, які мене знайшли, накинули турнікет, написали на лобі час. Запитали, чи дійду до машини. Я встав, взяв свою руку, пішов. Мене довезли спочатку у Куп’янську, звідти у Харків", - згадує Володимир.

Звідтоді у Володимира почалось інше життя. Про те, як він долає фантомні болі і чи повернувся до волонтерської діяльності - дивіться за посиланням.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога.

Колекція Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 130 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.

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