Взрыв на газопроводе в Лубнах: что сейчас происходит на месте аварии

Взрыв на газопроводе в Лубнах привел к приостановке подачи газа в более чем 3500 домовладений в регионе. По состоянию на 10:30 утра с. Новооржицкое, Лазорки, Хоружевка, Вишневое, Райозеро и Тарасовка уже с газом. Что известно о взрыве и когда работа магистрального газопровода будет полностью восстановлена – читайте ниже.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, в результате отключения ГРС "Вишневое" было прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района. По состоянию на 10:30 восстановлено газоснабжение 8-ми населенных пунктов. Работы по подключению пока продолжаются.

Метеорологическим отделением АРЗ СП проводились замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов. Так, превышение ПДК опасных веществ не обнаружено.

Взрыв на газопроводе в Лубнах (фото: facebook.com/vitaliy.kramarenko.1)

Создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители теробщин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.

Утром, 10 января, был организован объезд сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также были привлечены представители социальной службы и полиции.

Оповещение населения о правилах пользования газовыми устройствами

Напомним, что 9 января в 15 час. 50 мин. в поле, вблизи с. Калайдинцы, Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16 ч. 05 мин. была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

Как писало РБК-Украина, оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждение газопровода установят в ходе расследования.

Также мы писали, о реакции очевидцев на взрыв на газопроводе в Лубнах. Взрыв был очень мощный и всерьез перепугал жителей ближайших поселков.