Взимку квартиру теж потрібно провітрювати: як це зробити в мороз, щоб не замерзнути

Провітрювати житло взимку потрібно обов'язково, особливо якщо в будинку хтось захворів на грип або ГРВІ. Свіже повітря обов'язково має потрапляти у житло щодня, навіть у тому випадку, якщо температура на вулиці опустилася нижче за нуль.

Як правильно провітрювати квартиру в мороз, щоб не вистудити все житло – читайте у матеріалі Styler.

Методика 5 на 5

Влітку, навесні та восени вікна можна ставити на провітрювання або тримати їх відкритими тривалий час. Оптимальний час для провітрювання – 15-20 хвилин двічі на добу.

Взимку за 15 хвилин квартира охолоне повністю, а у квартирах українців зараз і так не дуже тепло. Тому варто використати просту техніку, яка впустить у житло свіже повітря і при цьому не охолодить приміщення повністю – 5 на 5.

Цей спосіб переривчастої або поперечної вентиляції відмінно підійде для тих, хто більшу частину часу проводить вдома, рідко виходить на вулицю або вимушено сидить вдома через хворобу.

Вікна потрібно відкрити на 5 хвилин – по можливості можна відкрити їх так, щоб зробити поперечну вентиляцію. Через 5 хвилин усі вікна потрібно закрити. Для достатньої кількості свіжого повітря таку процедуру потрібно повторити 5 разів на день - по 5 хвилин.

Якщо ви вдома не завжди, то можна застосовувати формулу 3 на 5. Провітрюйте житло тричі - вранці, коли встаєте, вдруге, коли повертаєтеся з роботи й втретє - перед сном.

Щоб не забувати про провітрювання - встановіть таймер на якийсь час, а потім засікайте рівно 5 хвилин, щоб квартира не встигла повністю охолонути.

А що із вологістю?

Якщо в приміщенні вологість вища за 60%, то провітрювати його потрібно обов'язково і якнайчастіше. Інакше в приміщенні починають розмножуватися пилові кліщі, пліснява та грибки. Все це провокує алергічні реакції та проблеми з диханням.

Якщо вологість оптимальна - від 40 до 60 відсотків, то можна провітрювати 3 на 5, або 5 на 5. Це в рази знизить ризик передачі вірусів повітряно-краплинним шляхом.

При вологості нижче 40% варто подбати про додаткове зволоження повітря, оскільки це підвищує ризик застуд. При сухому повітрі знижується зволоження слизових оболонок очей та носа.