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Вживання цього фрукта допоможе вам прожити на п’ять років довше

Фото: Який фрукт сприяє довголіттю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження вчених, які вони провели на мишах, повідомило, що вживання винограду може зменшити ризик деменції та допомогти вам прожити на п’ять років довше.

В чому саме користь винограду, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

В чому користь винограду для довголіття

 

Одне дослідження могло виявити ключ до боротьби з деменцією та потенційного продовження життя. Виявляється, - це виноград.

Дослідники були вражені відкриттями, які показали, що включення цього знайомого фрукту в дієту з високим вмістом жиру може знизити ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) і зміцнити рівень генів антиоксидантів.

Попередні дослідження пов’язували НАЖХП із підвищеною небезпекою розвитку деменції. Команда з Університету Західної Нової Англії провела дослідження на мишах і висунула теорію, що позитивний ефект може означати додаткові чотири-п’ять років життя людини.

Виноград багатий корисними антиоксидантами, серед яких ресвератрол, який, як відомо, запускає ген, пов’язаний із тривалістю життя, і флавоноїди, які забезпечують протизапальну дію.

Професор фармацевтики Джон Пеццуто, який очолює дослідницьку групу з понад 600 науковими статтями на його ім’я, назвав результати дослідження чудовими.

Багато людей використовують дієтичні добавки, але доктор Пеццуто наполягає на тому, що неможливо отримати з них достатню кількість антиоксидантів, щоб справді мати користь.

В іншому дослідженні його команда виявила, що споживання винограду змінює експресію генів у мозку, що призводить до покращення поведінки та когнітивних функцій, навіть якщо стикатися з дієтою з високим вмістом жиру.

 Зокрема, виноград сприятливо модифікував гени, пов’язані з розвитком жирової печінки у мишей, що свідчить про те, що він може запобігти або утримати жир у печінці, який є проблемою.

Крім того, в іншій статті в журналі Food and Nutrition відзначається позитивний вплив винограду на метаболізм.

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