Вже цього тижня Apple представить низку новинок: які пристрої ми зможемо побачити

Нові моделі iPad та MacBook Air можуть представити вже цього тижня (фото: Pixabay)

Згідно з інформацією від інсайдерів, вже на цьому тижні компанія Apple, ймовірно, анонсує нові моделі iPad Air, iPad Pro, пов'язані аксесуари і MacBook Air. Слід зазначити, що про проведення будь-якої презентації не згадується, а інформація буде подана лише у вигляді прес-релізів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з комп'ютерами Mac і Apple.