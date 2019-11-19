Вызывайте экзорциста: в Киеве учительница срывалась на маленьких детях

Буллинг в одной з киевских школ разгорелся в Соломенском районе
В Соломенском районе Киева в школе №69 учительница Галина Тимофеева срывалась на учеников 1-Б класса. Видео криков учительницы попало в сеть. Его опубликовали в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS".
На видео слышно, как женщина постоянно кричит на маленьких детей, которые только начали учиться в школе. При этом есть родители, которые защищают преподавательницу и считают, что она подверглась буллингу со стороны трех учеников в классе.
Буллинг в школе Киева (видео: YouTube)
По словам Анны Баздыревой, от постоянных жалоб родителей трех учеников у классной руководительницы Галины Тимофеевой уже был приступ, и она была вынуждена уйти в отпуск.
Скриншот
В свою очередь пользователи сети призывают Анну пожалеть детей, ведь на записи прекрасно слышно, как она кричит на первоклассников.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Запорожье на глазах у всех школьников учитель избил ребенка. Мальчик громко кричал и плакал.