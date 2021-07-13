Вызывает симптомы, как при отравлении: инфекционист назвал особенности штамма "Дельта"

Новый штамм коронавируса "Дельта" отличается от "традиционного" вируса способностью заразить большее количество людей, более молодых пациентов, а также имеет определенные симптоматические особенности.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в программе " 5 вопросов на злобу дня " в эфире канала "Дом".

Медик обратил внимание, что больной вариантом коронавируса "Дельта" может заразить даже более 6 человек.

"Репродуктивное число - более 6 на одного больного. То есть один больной может заразить почти всю комнату, всех людей, которые с ним контактировали. Хотя раньше мы считали, что только половина людей может инфицироваться при контакте с вирусом ", - говорит Петров.

Также этот штамм опасен как для группы риска - людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста - так и для молодежи, 35-летних и так далее.

При этом при заражении болезнь протекает в довольно тяжелой форме, могут фиксироваться отклонения со стороны легких, сердечно-сосудистой системы.

"Последствия, к сожалению, тоже очень невеселые", - рассказал инфекционист.

Среди других отличий врач назвал поражения у пациентов со штаммом "Дельта" тонкого и толстого кишечника, то есть в случае заболевания может вызвать симптомы, которые напоминают пищевое отравление, в частности понос и рвоту.

Петров говорит, что от инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет воспринимать вариант коронавируса как абсолютно новый вирус, с которым он прежде не встречался.

Но важно понимать, что у вакцинированных и у уже переболевших COVID-19 имеется перекрестный иммунитет, и болезнь будет проходить легче, без пневмонии, и без летальных исходов.

"Поэтому нужно сделать прививки, пока у нас нет четвертой волны коронавирусной инфекции, в частности мутировавшего штамма", - подчеркивает инфекционист.

Видео: инфекционист объяснил, чем опасен штамм "Дельта" COVID-19