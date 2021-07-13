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Викликає симптоми, як при отруєнні: інфекціоніст назвав особливості штаму "Дельта"

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Вівторок 13 липня 2021 22:49
Викликає симптоми, як при отруєнні: інфекціоніст назвав особливості штаму "Дельта" Колаж РБК-Україна: інфекціоніст назвав особливості штаму коронавірусу " Дельта"
Автор: Володимир Костирін

Новий штам коронавірусу "Дельта" відрізняється від "традиційного" вірусу здатністю заразити більшу кількість людей, молодших пацієнтів, а також має певні симптоматичні особливості.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров у програмі "5 питань на злобу дня" в ефірі каналу "Дом".

Медик звернув увагу, що людина, хвора на варіант коронавірусу "Дельта", може заразити навіть понад 6 людей.

"Репродуктивне число - більше ніж 6 на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - говорить Петров.

Також цей штам небезпечний як для групи ризику - людей з хронічними захворюваннями та старшого віку - так і для молоді, 35-річних тощо.

При цьому при зараженні хвороба протікає в досить важкій формі, можуть фіксуватися відхилення з боку легенів, серцево-судинної системи.

"Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", - розповів інфекціоніст.

Серед інших відмінностей лікар назвав ураження у пацієнтів зі штамом "Дельта" тонкого і товстого кишечника, тобто в разі захворювання може викликати симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.

Петров каже, що від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, оскільки організм буде сприймати варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус, з яким він раніше не зустрічався.

Але важливо розуміти, що у вакцинованих і у вже перехворіли COVID-19 є перехресний імунітет, і хвороба буде проходити легше, без пневмонії, і без летальних випадків.

"Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - наголошує інфекціоніст.

Відео: інфекціоніст пояснив, чим небезпечний штам "Дельта COVID-19

Раніше повідомлялося, що уряд України планує скоординувати роботу для підготовки до потенційного спалаху коронавірусу в країні на тлі поширення штаму "Дельта".

Також ми писали про те, то медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, які отримали одну дозу і нещеплених.

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