Вызовите, пожалуйста полицию: в Киеве произошло странное ЧП (видео)

В Киеве произошла странная ситуация на улице Щербаковского. Жительница дома повесила на своем балконе надпись на листках бумаги: "Позвоните, пожалуйста, в полицию, здесь шесть лет насилуют ребенка". Детали происшествия рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Надпись с призывом о помощи появилась на балконе дома по улице Шербаковского, 56/7, в столичном районе Нивки. Соседи вызвали патрульную полицию, однако в указанной квартире им никто не открыл дверь.

Фото: Информатор

На следующий день по указанному адресу вместе с патрульными полицейскими прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так как представителям власти снова никто не открыл дверь, спасатели залезли по пожарной лестнице и зашли в квартиру. Однако выяснилось, что в данной квартире никого нет.

Как рассказали соседи, в этой квартире проживает одинокая женщина, которая ранее была уже замечена в неадекватном поведении. Соседи подозревают, что у женщины есть психическое расстройство, так как она иногда разговаривает голосами разных людей.

Где хозяйка квартиры находится на данный момент – не известно. Патрульные сняли с ее балкона плакат, а возле подъезда оставили дежурных.