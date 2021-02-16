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Вызовет паралич и превратит нас в обезьян: вся правда и фейки о вакцинации от COVID-19

Автор: Светлана Мащенко

Противники вакцинации от коронавируса неустанно пытаются испугать уставший от пандемии народ. Мол, вакцина превратит нас в обезьян, изменит геном человека, или в самом безобидном сценарии - вызовет паралич лица или сменит ориентацию. Эксперты рассказали, где правда, а где выдумка в вопросе вакцинации против COVID-19.

Об этом говорится в сюжете "Ранок з Україною".

Мы все станем обезьянами

Один из самых распространенных фейков о коронавирусе, что вакцина AstraZeneca превратит людей в обезьян. Эту информацию стремительно распространяли росСМИ, из-за чего британское издание The Times даже обвинило россиян в дезинформационной кампании против западной вакцины.

И правда, в вакцине есть "вектор модифицированного аденовируса шимпанзе". Но "вектор" - вирус, избавленный от возможности размножаться, он просто доставляет организму "инструкцию", как бороться против инфекции. После прививки организм вырабатывает антитела, принимая вектор за коронавирус.

Вакцина парализует лицо

Очередной фейк - вакцина от Pfizer вызывает паралич Белла - слабость или паралич мышц с одной стороны лица в связи с поражением лицевого нерва. На самом деле - это распространенная форма невропатии, которая не имеет ничего общего с вакцинацией.

Смена ориентации

Еще одно утверждение - вакцина может подтолкнуть к смене сексуальной ориентации. Такое подозрение возникло из-за того, что вакцины якобы создаются с применением эмбрионального субстрата, который мол вызывает смену ориентации. Но это абсолютная ложь, говорят ученые.

Вакцинация изменит наш геном

Вакцина - генетическое оружие, говорят сторонники теории заговора. Но на самом деле человеческие гены не так просто изменить. Люди, распространяющие фейк, утверждают, что вакцина, содержащая матричную рибонуклеиновую кислоту, будут вмешиваться в генетический материал, будут изменять его. Медики уверят - РНК живет недолго и не проникает в геном клетки, организм считывает вирус, а потом РНК распадается природным путем.

Ранее мы писали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Ученые назвали группы риска.

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