Выявлены побочные эффекты употребления чая: заявление ученых

Чай - один из самых популярных напитков во всем мире. Хотя он имеет много хороших эффектов для нашего здоровья, отрицательные также имеют место.

Нарушение естественного ритма своего тела

С чаем вы можете потреблять больше кофеина, чем вы себе представляете. Черный, белый и зеленый чаи в среднем содержат от 14 до 61 мг кофеина на порцию. Хотя это не так много, как чашка кофе (примерно 96 миллиграмм на чашку), она все равно может вывести из равновесия естественный циркадный ритм нашего тела.

Если мы пьем слишком много чая с кофеином днем или вечером, это может нарушить наш график сна, что также нарушит наш суточный ритм.

Увеличение риска рака пищевода

Употребление горячего чая было связано с плоскоклеточным раком пищевода. В одном исследовании говорится, что употребление большого количества горячего черного чая было одной из главных причин рака пищевода.

Другие исследования показали подобные результаты, отметив, что как горячий кофе, так и горячий чай, наносят длительное повреждение пищевода.

Снижение уровня железа

Любители чая с анемией или любым другим типом дефицита железа должны задуматься. Согласно исследованиям Food Science and Nutrition, было доказано, что черный и зеленый чай ограничивают биодоступность железа до 94%.

В отчете Current Developments in Nutrition утверждается, что дубильные вещества, которые содержатся в чае, могут быть причиной изменений в усвоении железа в организме.

Когда у вас низкий уровень железа, вы можете ощущать такие явления, как истощение, беспокойство, сухость кожи и головные боли.

Фото: употребление горячего чая может привести к плохим последствиям (pixabay)

Вы чаще бегаете "по маленькому"

Черный и зеленый чаи считаются диуретиками, то есть веществами, вызывающими частое мочеиспускание. Это происходит потому, что диуретики естественным образом повышают уровень натрия в почках, организм естественным образом выводит вместе с водой.

Согласно отчетом в The Pharma Innovation Journal, мочегонное природа зеленого и черного чая может привести к дисбалансу электролитов и обезвоживания. Это может вызвать такие вещи, как летаргия, учащенное или нерегулярное сердцебиение и сильные головные боли.

Вы можете почувствовать запор

Среди многих природных соединений, которые содержатся в чае, надо обратить внимание на теофиллин. Это соединение содержится как в кофе, так и в чае, и иногда используется для разглаживания мышц дыхательных путей у больных астмой.

Хотя он имеет преимущества для дыхания, согласно отчету внутреннего агентства по исследованию рака, употребление теофиллина из чая может привести к желудочно-кишечным расстройствам.