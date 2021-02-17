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Как выявить коронавирус при отсутствии симптомов: врач дала важные рекомендации

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус у 20% пациентов протекает бессимптомно или с незначительными признаками. Однако такие пациенты очень опасны для окружающих, так как могут болезнь передавать.

Как выявить коронавирус и какие анализы помогут обнаружить болезнь, рассказала врач-ординатор Черноморской больницы, инфекционист Юлия Чобан в комментарии для ТСН.

Она объяснила, что симптомы после контакта с инфицированным могут появиться в течение 14 дней. У большинства болезнь проходит в легкой форме, самые тяжелые случаи – у пожилых людей и у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Основные симптомы коронавируса:

  • Повышение температуры тела
  • Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель
  • Одышка
  • Утомляемость
  • Слабость
  • Головная боль
  • Затрудненное дыхание
  • Отсутствие обоняния
  • Диарея и тошнота (редко)

У 20% людей болезнь протекает практически бессимптомно – туда входит молодежь и дети, без сопутствующей патологии. Симптомов может не быть совсем или в очень легкой форме, но вирус в организме присутствует. Проявляться может в виде слабости, хронической усталости, периодической головной боли. КТ может показать признаки пневмонии, но если иммунная система сильная и организм крепкий и здоровый, то человек перенесет болезнь легко. В первые дни болезни такие пациенты особенно заразны, так как не подозревают о заболевании.

Как можно проверить наличие коронавируса в организме

ПЦР-тест. Чувствительность этого теста составляет от 68% до 78%. У 30% больных он может быть отрицательным.

Выявление антигена SARS-CoV-2. Такой анализ помогает определить антиген вируса на начальном этапе.

КТ грудной клетки. В зависимости от дня заболевания и течения болезни помогает выявить объем и степень поражения легких.

Общие клинические анализы, с-реактивный белок

ЭКГ

Для проверки после заболевания медики используют ИФА-тесты. Если в таком тесте оказывается иммуноглобулины IgM, то это говорит об остром процессе. Если IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел и у него есть антитела.

Напомним, ранее мы писали о том, что юрист дал ответы о введении обязательной вакцинации от коронавируса.

А также рассказывали всю правду и фейки о вакцинации от коронавируса.

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