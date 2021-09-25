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Вывез на трассу и угрожал: в Одессе горе-бойфренд хотел силой вернуть бывшую девушку

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Одесса, Суббота 25 сентября 2021 20:15
Вывез на трассу и угрожал: в Одессе горе-бойфренд хотел силой вернуть бывшую девушку В Одессе бывший парень угрожал девушке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе парень похитил 19-летнюю девушку, потому что хотел восстановить отношения с ней. Горе-любовника уже задержала полиция.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Так, инцидент произошел еще 22 сентября. 21-летний молодой человек, который ранее встречался с потерпевшей, вывез ее на трассу в сторону Киева и требовал восстановить отношения.

При этом парень применил силу и угрожал. Он пообещал закрыть ее в каком-нибудь отдаленном населенном пункте, если девушка ему откажет.

Поэтому девушка сделала вид, что согласилась к нему вернуться, после чего горе-любовник отвез ее в Одессу и высадил на одной из улиц.

Впоследствии полицейские установили авто парня и задержали его. Как выяснилось, он уже был судим за имущественные преступления.

По данному факту открыто дело по части 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ей физических повреждений" Уголовного кодекса Украины. Сейчас парень находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве в школе избили мальчика.

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