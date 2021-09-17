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В Николаеве в школе избили мальчика: ребенок с тяжелыми травмами в больнице

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Николаев, Пятница 17 сентября 2021 14:31
В Николаеве в школе избили мальчика: ребенок с тяжелыми травмами в больнице В николаевской школе избили школьника (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Николаеве 12-летнего мальчика избили в школе и он оказался в больнице. Ребенок получил тяжелые травмы живота.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Так, инцидент произошел 16 сентября в одной из николаевских школ.

Кто избил мальчика

Правоохранители предварительно установили, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.

Поэтому сейчас полицейские решают вопрос о предоставлении правовой квалификации. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводят первоочередные следственные действия.

В частности, уже опрошены участники конфликта, свидетели и очевидцев, педагоги и администрация учебного заведения.

Похожий инцидент произошел в Луцке в школе №16. Там школьники на территории учебного заведения устроили жестокую драку. В частности, парень добивал лежащего кулаками в голову и ногами по позвоночнику.

Директор школы говорит, что пострадавший мальчик обратился к медсестре и сказал, что упал. Однако, признаков избиения она не увидела, поэтому ученик вернулся к учебе. Поэтому сейчас директор школы создал специальную комиссию по расследованию инцидента.

Также мы рассказывали, что под Харьковом мужчину избили подростки на детской площадке. Они напали на него втроем.

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