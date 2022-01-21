Как вывести пятна от пота с любой одежды: эти методы облегчат вам жизнь

Часто стиральные машинки не в состоянии удалить желтые пятна пота на одежде, поэтому вещь приходится выбрасывать. В частности, дезодоранты преимущественно только блокируют запах. А вот самих пятен можно избавиться с помощью подручных средств.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Используйте лимонный сок
Так, добавьте в миску сок одного лимона и столько же воды. Далее нанесите эту смесь на пятно и почистите зубной щеткой и оставьте одежду сохнуть.
Уксусом
На пятно налейте уксус и осторожно ее потрите. После этого постирайте как обычно.
Поможет аспирин
Этот способ прекрасно подойдет для белых хлопковых рубашек. Нужно растворить 2 таблетки аспирина в половине миски воды. Затем нанести на пятно и оставить на несколько часов.
После этого вотрите в пятно немного жидкого моющего средства и постирайте.
Пищевая сода и перекись водорода
Нужно смешать пищевую соду и перекись водорода до образования пасты. Натрите пятно пастой и смойте его обычным способом.
Вотрите соль
Стоит растворить немного соли в горячей воде. Далее аккуратно нанесите раствор губкой на загрязненную одежду и вотрите, пока пятно не исчезнет. Затем постирайте одежду.
Замочите пятно
Смешайте один стакан уксуса и 2 стакана воды и замочите загрязненную одежду в этой смеси на 20 минут.
После натрите пятно пастой из 1/2 стакана пищевой соды, смешанной с 1 столовой ложкой соли и 1 столовой ложкой перекиси водорода.
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