Выступали хуже и хуже: Влад Яма раскритиковал победителей Танцев со звездами 2019

Суперфинал шоу Танцы со звездами 2019 состоялся в это воскресенье, 24 ноября. Победителями проекта стали Ксения Мишина и Евгений Кот, которые смогли обойти главных своих конкурентов Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Третье место на шоу заняла пара Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Известный танцор и судья проекта Влад Яма в интервью "Фактам" раскритиковал победителей.

Яма отметил, что в целом последний сезон танцевального шоу ему понравился. На проекте было много эмоциональных и смелых постановок, которые приятно удивили. При этом он предполагал, что за Мишину и Кота люди будут голосовать больше, чем за Ризатдинову и Прохорова.

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

По мнению Влада, если брать танцы, то Ризатдинова и Прохоров заслужили кубок победителей чуть больше.

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история", - заявил Яма.

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Влад подчеркнул, что профессиональные умения участников проекта - это еще не повод для победы. Зрителей также цепляет история, которая помогает составить образ героя. Танцор отметил, что любимым танцем на шоу была румба Ризатдиновой в финале Танцев со звездами 2019.

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Яма также высказался о выступлениях победителей шоу. По его словам, Мишина и Кот очень хорошо стартовали. После первых четырех-пяти эфиров Влад был уверен, что именно эта пара выиграет финал, но Катерина Кухар говорила ему, что не все так однозначно. К середине проекта Ксения и Евгений перестали удивлять так сильно, как это было вначале.

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"На мой взгляд, последние три-четыре эфира они выступали все хуже и хуже. У победителей так быть не должно!", - отметил Влад.

По его словам, причина заключалась в том, что на шоу стало больше бального танца и отличия в уровне Ризатдиновой и Мишиной стали очевидными. Судьи также подтверждали это своими оценками.