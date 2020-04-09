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Известная 25-летняя певица была найдена мертвой в собственном доме

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 12:20
Известная 25-летняя певица была найдена мертвой в собственном доме
В США погибла известная певица Chynna (Коллаж РБК-Украина)

Накануне своей гибели Chynna оставила странное послание в соцсетях

Известная американская певица, рэпер и модель Чинна Роджерс (Chynna) была найдена мертвой в собственном доме в Филадельфии, США. 25-летняя артистка была более известна под псевдонимом Чинна. Она гастролировала сольно, а также в составе хип-хоп коллектива знаменитого рэпера ASAP Rocky – ASAP Mob.

Чинна Роджерс начинала свою карьеру, как модель. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством, а в 2013 году занялась музыкой. Стоит отметить, что тема смерти постоянно фигурировала в текстах Чинны и накануне смерти она написала на своей странице в Instagram: "Мне нужна музыка, чтобы умереть". Ее хиты "Селфи" и "Глен Коко" крутили на самых популярных музыкальных платформах.

Известная 25-летняя певица была найдена мертвой в собственном доме

Чинна Роджерс

Ее альбом "Если я умру первой" стал очень популярным, и она даже совершил тур с таким же названием. Чинна Роджерс с юных лет страдала от наркозависимости, но в 2017 году она заявила, что прошла лечение и больше не принимает наркотики.

На данный момент точная причина смерти 25-летней артистки и модели не известна, но как предполагают американские издания, Чинна снова сорвалась и начала употреблять наркотики, что привело к передозировке.

Chynna - Mood

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