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Высокогорье Карпат несколько дней подряд засыпает снегом: опубликованы фото зимней сказки

Суббота 12 декабря 2020 12:21
Высокогорье Карпат несколько дней подряд засыпает снегом: опубликованы фото зимней сказки
В Карпатах ограниченная видимость (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Украинские Карпаты с приходом зимы начало активно засыпать снегом. В субботу, 12 декабря, на вершине горы Поп Иван зафиксировали морозы до -6 градусов.

Как сообщается на странице Facebook Черногорского горного поисково-спасательного пункта, легендарную гору замело снегом. А потому из-за погодных условий в Карпатах ограниченная видимость.

Как рассказывается, столбики термометров упали утром, в 08:00, до -3°C. По состоянию на 12 часом температура воздуха на вершине Карпат опустилась до -6°C.

Высокогорье Карпат несколько дней подряд засыпает снегом: опубликованы фото зимней сказки

В заснеженных Карпатах ударил мороз (фото: www.facebook.com/chornogora.rescue112)

На горе Поп Иван Черногорский также облачно, а ветер юго-восточный со скоростью 4 м/с. Как свидетельствует информация спасательного поста, снег падает у высокогорье Карпат с 10 декабря.

Напомним, синоптики предупредили, что 12 декабря почти все области Украины накроет мокрым снегом, снегом с дождем и ледяными дождями.

Мы также рассказывали о том, что синоптики предупредили о том, что на Украину надвигаются сильные снегопады.

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