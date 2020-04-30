Вышел трейлер украинского фильма о Чернобыле на основе рассекреченных архивов КГБ

Вышел трейлер фильма "Артефакт Чернобыля" (фото: artefactchernobyl.com)

"Артефакт Чернобыля" - новое современное документальное кино о катастрофе на ЧАЭС и ее последствиях для Украины

Вышел трейлер нового фильма "Артефакт Чернобыля", который рассказывает о Чернобыльской трагедии, которая коснулась каждой украинской семьи и миллионов людей по всей Европе.

"Артефакт Чернобыля" - украинский современный документальный фильм о расследовании Чернобыльской катастрофы на основе недавно рассекреченных архивов КГБ. Это фильм о последствиях катастрофы для Украины и всего мира, которые мы ощущаем сейчас.

Украинский художник, продюсер и режиссер ленты Валерий Коршунов, который живет сегодня в эпицентре трагедии, переосмысливает ее путем создания прогрессивных арт-проектов и социальных мероприятий, которые поражают мир.

"Чернобыль - это глобальная информационная катастрофа, с которой мы живем сегодня. Что бы не случилось с нами тогда - хватит молчать. Время узнать правду и научиться с ней жить. Мы не жертвы - мы герои, которые стали щитом для всей Европы", - комментирует режиссер.

Добавим, что съемки картины проходили в Украине и в США на Burning Man.

Артефакт Чернобыля - официальный трейлер

Ранее инженер ЧАЭС рассказал шокирующую правду о катастрофе.