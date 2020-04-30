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Вийшов трейлер українського фільму про Чорнобиль на основі розсекречених архівів КДБ

STYLERФільми і серіали    30.04.2020 - 14:27
Вийшов трейлер українського фільму про Чорнобиль на основі розсекречених архівів КДБ
Вийшов трейлер фільму "Артефакт Чорнобиля" (фото: artefactchernobyl.com)

"Артефакт Чорнобиля" - нове сучасне документальне кіно про катастрофу на ЧАЕС і її наслідки для України

Вийшов трейлер нового фільму "Артефакт Чорнобиля", який розповідає про Чорнобильську трагедію, що торкнулася кожної української сім’ї та мільйонів людей по всій Європі.

"Артефакт Чорнобиля" - український сучасний документальний фільм про розслідування Чорнобильської катастрофи на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ. Це фільм про наслідки катастрофи для України та всього світу, які ми відчуваємо зараз.

Український митець, продюсер та режисер стрічки Валерій Коршунов, який живе сьогодні в епіцентрі трагедії, переосмислює її шляхом створення прогресивних арт-проектів та соціальних заходів, що вражають світ.

"Чорнобиль - це глобальна інформаційна катастрофа, з якою ми живемо сьогодні. Що б не сталося з нами тоді - досить мовчати. Час дізнатися правду та навчитися з нею жити. Ми не жертви - ми герої, що стали щитом для всієї Європи", - коментує режисер.

Додамо, що зйомки картини відбувались в Україні та в США на Burning Man.

Артефакт Чорнобиля - офіційний трейлер

Раніше інженер ЧАЕС розповів шокуючу правду про катастрофу.

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