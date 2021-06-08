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Вышел трейлер фильма от Netflix с Ван Даммом, который снимали в Киеве: какие локации узнаете?

Автор: Владимир Костырин

Стриминговая платформа Netflix выложила трейлер фильма "Последний наемник" (The Last Mercenary) с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, съемки которого проходили в Киеве. Премьера комедийного боевика должна состояться 30 июля.

Двухминутный ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Это первая картина Netflix, которую снимали в Украине.

Фильм снят на французском языке, а в трейлере присутствуют субтитры на английском.

В Киеве локациями съемок ленты стали Шулявка и Бортничи. В украинской столице "Последнего наемника" снимали с конца лета 2020-го.

По сюжету фильма, сына секретного агента подставила международная террористическая организация, и правительство ошибочно обвиняют молодого человека в незаконной торговле оружием и наркотиками. И вот отцу парня приходится срочно возвращаться во Францию...

Видео: трейлер фильма с Жан-Клодом Ван Даммом "Последний наемник", который снимали в Киеве

Так, хотя по синопсису события разворачиваются во Франции, но большая часть съемок проходила в украинской столице.

Режиссером картины стал Дэвид Шарон. Оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст, который является трехкратным лауреатом премии "Сезар" (снимал такие фильмы, как "Леон", "Пятый элемент", "Люси", "Жанна Д'Арк" и другие).

Кадры с трейлера фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом (фото: скриншот)

Ранее мы писали о том, что Netflix снимает в Киеве еще один фильм, а также рассказывали, о чем новая картина.

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Новости Украины КиевNetflixтрейлерЖан-Клод Ван Даммфильм