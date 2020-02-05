"Тартак" больше не существует: Положинский шокировал заявлением

Александр Положинский (фото: facebook.com/TAPTAK)

Сашко Положинский распустил группу "Тартак" после суда над по делу убийства Шеремета

Рок-группа "Тартак" прекращает свое существование. Об этом заявил лидер культовой украинской команды Александр Положинский вечером 5 февраля.

Артист в Киеве записал видеообращение к поклонникам после посещения заседания Печерского райсуда по делу об убийстве Павла Шеремета.

Музыкант шокировал армию фанов новостью о том, что больше не будет выступать в составе "Тартака", а также группы "Був'є" (сайд-проект действует с 2014 года).

Сашко отметил, что это решение далось для него очень непросто, и не смог объяснить, что же побудило его поставить крест на своем главном музыкальном детище - группа основана в 1996 году и за это время выпустила 10 полноформатников.

"Это трудно и больно, но как чувствую, так поступаю и говорю. Спасибо за все хорошее, за любовь и поддержку! Еще раз прошу не беспокоить меня вопросами, может когда сам смогу и захочу все объяснить. А пока так. Извините!" - написал рокер в своем Facebook.

Также Положинский добавил, что жизнь продолжается, и "ничего страшного для себя не планирует. Замерз".

Музыкант также заявил, что деньги за приобретенные поклонниками билеты на концерты будут возвращены в полном объеме.

Александр Положинский ушел из группы "Тартак"

Украинские музыканты высказывают в сети огромные сожаления из-за окончания деятельности "Тартака", который стал одним из пионеров отечественной поп-рока и альтернативного рока.

Группа "Тартак" (Фото с концертов facebook.com/TAPTAK)

Кроме того, шокированные поклонники в комментариях пишут слова поддержки артисту.

Фото: скрин комментариев facebook.com/TAPTAK