Вырастить огурцы дома и собирать урожай - это реально. Попробуйте простой способ

Вырастить огурцы зимой и в домашних условиях - очень легко. Овощ растет миниатюрным, но при этом это смотрится очень необычно и красиво.

Этот способ посадки овощей подойдет для разных сортов огурцов. Очень радостно садить такие с детьми, им очень нравится процесс и урожай. Этот способ занимает минимум места.

В чем состоит способ

Возьмите стакан объемом примерно 450 мл. Подготовьте специальный грунт на основе биоторфа и биогумуса (его вы должны положить не менее 30%). Земля должна быть очень питательная, при этом воздушная.

"Таким образом корни будут дышать и получать питание", - сказано на видео.

После того, как вы посадили семечку и у вас появилось 3-4 листа растения, вы прищипываете его. Нижние завязи вы не удаляете.

Как посадить огурцы дома (Скриншот из видео)

После прищипки центрального побега - начинают активно расти пасынки. Вы действуете по своей фантазии, если хотите удаляете их - и формируете мини-деревце, а хотите - нет.

Как дома вырастить огурцы