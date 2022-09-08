Выполняйте эти простые правила: диетолог раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет

После 40 лет многие женщины начинают стремительно набирать вес. Это связано с тем, что гормональная система начинает меняться и в этот период нужно более тщательно следить за рационом питания. Некоторые продукты стоит увеличить в своем рационе, а некоторые - наоборот, есть меньше.

Об этом рассказала известный диетолог, эксперт по женскому здоровью и автор многих книг о питании Ники Вильямс.

Как отмечает эксперт, женщинам нужно следить не только за калориями, но и за количеством питательных веществ в тех продуктах, которые они употребляют ежедневно.

"Женщины, переживающие перименопаузу и менопаузу, более склонны к резистентности к инсулину и увеличению веса. Это связано с метаболическими изменениями, связанными с колебаниями надпочечников, щитовидной железы и половых гормонов, а также с повышенной трудностью переносимости углеводов.

Это может происходить из-за замедления метаболизма, увеличения соотношения жира и мышц, меньшей активности или большего стресса, мы просто не можем справляться с углеводами, как раньше. С возрастом наши гормоны щитовидной железы могут стать менее эффективными, и это может замедлить наш метаболизм, из-за чего очень трудно похудеть", - пишет Уильямс в своей книге о гормональном хаосе "Это не ты, это твои гормоны".

Она объяснила, что лишние отложения чаще всего концентрируются вокруг талии и на бедрах.

"Когда уровень эстрогена снижается, организм переключает производство на надпочечники и запасы жира. Небольшое количество лишнего жира полезно организму для получения дополнительного эстрогена, поэтому он может попытаться удержать его", - объяснила эксперт.

Как правильно питаться после 40 лет

По словам Ники Уильямс, универсальной диеты для всех женщин не существует. Но определенные продукты могут изменить здоровье. Для нормального баланса гормонов, нужен постоянный поток питательных веществ.

Основой рациона должны стать овощи - в каждой трапезе их количество должно составлять не менее 50% порции. Самые лучшие варианты - брокколи, белокочанная и цветная капуста, листовые овощи, руккола.

Также в рационе обязательно должны быть жиры. Они помогают усваивать витамины, участвуют в производстве гормонов, поддерживают уровень сахара в крови. Здоровые жиры есть в авокадо, жирной рыбе, кокосовом и оливковом масле, орехах и семечках.

"Наполните свою тарелку овощами наполовину - чем красочнее, тем лучше. Это полезные углеводы, которые снабжают ваши гормоны большим количеством растительных питательных веществ", - советует специалист.

Еще женскому организму необходим белок. Поэтому в рацион нужно включить молочные продукты, яйца, мясо, рыбу, чечевицу, фасоль, нут, семечки и орехи.

От рафинированных углеводов стоит отказаться или максимально снизить употребление. Это касается обработанных продуктов, пирожных, макарон, хлеба, сахара и выпечке.

Полезные углеводы нужно получать из овощей, коричневого риса, фасоли, бобовых, сладком картофеля.

Все питание нужно разделить на четыре основных приема пищи - завтрак, полдник, обед и ужин. А от перекусов между приемами пищи нужно отказаться. Перерывы между основными приемами пищи должны составлять 5-6 часов.

Также Ники Вильямс рекомендует попробовать ночные голодания. То есть, отказаться от любой пищи на 12-15 часов в сутки, между ужином и завтраком. Это поможет сжечь большее количество жира.