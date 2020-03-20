Выплаты из-за коронавируса дадут не всем: кто получит надбавку

Доплаты украинцам во время карантина (Коллаж РБК-Украина)

В апреле некоторые категории украинцев получат одноразовую доплату

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на 20 марта в стране инфицировано 26 человек, три человека скончались. Самому большому риску подвергаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких.

Вся Украина отправилась на карантин, в нескольких областях введены режимы чрезвычайной ситуации и по информации от МОЗ, карантин могут продлить и после 3 апреля.

Однако есть и приятные новости – в правительстве решили поддержать граждан Украины из категории риска и дать им дополнительные выплаты в связи с ситуацией в стране. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительные выплаты в размере 1 тысячи гривен получат все пенсионеры, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен в месяц.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная уточнила в эфире программы "Право на владу", что такую доплату получат еще несколько категорий украинцев.

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тысячу гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тысяч гривен, получат одноразовую доплату – 1 тысячу гривен. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", - отметила министр.

Кроме того, Лазебная сообщила, что если у пенсионеров возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, то им не будут начислять пеню, а также не будут отменять субсидию.

"Если у них возникнет задолженность, у них никто не отнимет субсидию. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходит в банки платить за коммуналку, а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", - сказала министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назвали новые сроки индексации пенсий.