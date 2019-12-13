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Выплачивала кредит: под Сумами учительница сдала в ломбард 12 школьных планшетов

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 07:32
Выплачивала кредит: под Сумами учительница сдала в ломбард 12 школьных планшетов
Учительница под Сумами сдала в ломбард школьные планшеты (фото: Униан)

Учительница одной из школ в Сумской области украла школьные планшеты

В селе Голубовка Сумской области разгорелся скандал из-за учительницы, которая решила заработать 36 тысяч гривен, продав 12 школьных планшетов. Женщина сдавала в ломбард по одному планшету еще с начала лета. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Планшеты были предназначены для первоклассников. Школа получила гаджеты по программе "Новая украинская школа" еще в прошлом году. Но тогда планшетами не пользовались, потому что в учебном заведении не было скоростного интернета.

В этом году интернет появился, но планшеты исчезли. Пропажу заметили после проведения инвентаризации. Ответственной за гаджеты была преподавательница начальных классов, у которой стаж работы насчитывал 20 лет.

Учительница под Сумами сдала в ломбард школьные планшеты (видео: YouTube)

Женщина сдавала планшеты с ломбард и за каждый получала три тысячи гривен. При этом в ломбарде такое количество планшетов не вызвало никаких подозрений.

После того, как учительницу разоблачили, она хотела выкупить планшеты из ломбарда, но их там уже не было. Женщина купила новые гаджеты за собственные деньги и отдала их школе, после чего сразу же уволилась.

Директор школы подтвердил, что учительница вернула точно такие же планшеты, которые она украла и отнесла в ломбард.

Полиция занимается расследованием этого инцидента и заявляет, что исчезновение планшетов квалифицировали как растрату имущества на свыше 83 тысячи гривен. За это преступление женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

По словам учительницы, деньги ей нужны были, чтобы погасить кредит. Что это был за долг журналистам выяснить так и не удалось. Соседи говорят, что после скандала в школе учительница переехала из села в Сумы.

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