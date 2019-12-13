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Виплачувала кредит: під Сумами вчителька здала в ломбард 12 шкільних планшетів

STYLERЖиття    13.12.2019 - 07:32
Виплачувала кредит: під Сумами вчителька здала в ломбард 12 шкільних планшетів
Вчителька під Сумами здала в ломбард шкільні планшети (фото: Уніан)

Вчителька однієї з шкіл в Сумській області вкрала шкільні планшети

В селі Голубівка Сумської області розгорівся скандал через вчительку, яка вирішила заробити 36 тисяч гривень, продавши 12 шкільних планшетів. Жінка здавала в ломбард по одному планшету ще з початку літа. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Планшети були призначені для першокласників. Школа отримала гаджети за програмою "Нова українська школа" ще в минулому році. Але тоді планшетами не користувалися, тому що в навчальному закладі не було швидкісного інтернету.

У цьому році інтернет з'явився, але планшети зникли. Пропажу помітили після проведення інвентаризації. Відповідальною за гаджети була викладачка початкових класів, у якої стаж роботи налічував 20 років.

Вчителька під Сумами здала в ломбард шкільні планшети (відео: YouTube)

Жінка здавала планшети з ломбард і за кожен отримувала три тисячі гривень. При цьому в ломбарді така кількість планшетів не викликала жодних підозр.

Після того, як вчительку викрили, вона хотіла викупити планшети з ломбарду, але їх там вже не було. Жінка купила нові гаджети за власні гроші і віддала їх школі, після чого відразу ж звільнилася.

Директор школи підтвердив, що вчителька повернула точно такі ж планшети, які вона вкрала і віднесла в ломбард.

Поліція займається розслідуванням цього інциденту і заявляє, що зникнення планшетів кваліфікували як розтрата майна на понад 83 тисячі гривень. За цей злочин жінці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

За словами вчительки, гроші їй потрібні були, щоб погасити кредит. Що це був за борг журналістам з'ясувати так і не вдалося. Сусіди кажуть, що після скандалу в школі вчителька переїхала із села в Суми.

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